Otomotiv devi Honda, ön yolcu koltuğundaki ağırlık sensöründe bulunan bir kapasitörün neme maruz kaldıktan sonra çatlayabileceğini ve bunun kısa devreye yol açabileceğini açıkladı.

Geri çağırma bildirimine göre söz konusu arıza, hava yastıklarının istenmeyen şekilde açılmasına neden olabiliyor.

Şirket, olası bir kaza sırasında ön yolcu ön ve diz hava yastıklarının, normal şartlarda devre dışı kalması gereken durumlarda da açılabileceğini belirtti.

Buna göre bebek koltuğundaki bir bebek, çocuk ya da belirli ağırlık sınırının altındaki bir yolcu için hava yastıklarının açılması yaralanma riskini artırabiliyor.

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDAKİ MODELLER

Geri çağırmadan etkilenen araçlar arasında şu modeller yer alıyor:

2016-2022 Honda Civic

2016-2022 Honda Accord

2017-2022 Honda Accord Hybrid

2017-2021 Honda Civic Hatchback

2017-2018, 2021 Honda Civic Type R

2017-2022 Honda CR-V

2017-2022 Honda Pilot

2017-2021, 2023, 2025 Honda Ridgeline

2017-2020, 2022-2026 Acura MDX

2018-2026 Honda Odyssey

2018-2020 Honda Fit

2018-2021, 2023 Acura TLX

2019-2021 Honda HR-V

2019-2021 Honda Passport

2019-2022 Honda Insight

2019-2024 Acura RDX

2020-2022 Honda CR-V Hybrid

228 GARANTİ TALEBİ ALINDI

Geri çağırma bildirimine göre Honda, 14 Mayıs itibarıyla söz konusu arızayla bağlantılı 228 garanti talebi aldı. Şirket, 4 Şubat 2021 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasında ABD’de bu sorunla ilişkili herhangi bir yaralanma ya da ölüm vakası bildirilmediğini açıkladı.

ARAÇ SAHİPLERİNE BİLDİRİM GÖNDERİLECEK

Honda, kayıtlı araç sahiplerine posta yoluyla bilgilendirme yapılacağını duyurdu. Araç sahiplerinden, araçlarını yetkili Honda veya Acura servislerine götürmeleri istenecek. Servislerde arızalı koltuk ağırlık sensörü, kusursuz bir parçayla değiştirilecek.

Şirket, bildirim mektuplarının 6 Temmuz’dan itibaren gönderilmeye başlanacağını belirtti. Araç sahipleri, Honda müşteri hizmetlerine 1-888-234-2138, Acura müşteri hizmetlerine ise 1-800-382-2238 numaralarından ulaşabilecek.