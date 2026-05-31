Otomotiv devi Honda, ön yolcu koltuğundaki ağırlık sensöründe bulunan bir kapasitörün neme maruz kaldıktan sonra çatlayabileceğini ve bunun kısa devreye yol açabileceğini açıkladı.
Geri çağırma bildirimine göre söz konusu arıza, hava yastıklarının istenmeyen şekilde açılmasına neden olabiliyor.
Şirket, olası bir kaza sırasında ön yolcu ön ve diz hava yastıklarının, normal şartlarda devre dışı kalması gereken durumlarda da açılabileceğini belirtti.
Buna göre bebek koltuğundaki bir bebek, çocuk ya da belirli ağırlık sınırının altındaki bir yolcu için hava yastıklarının açılması yaralanma riskini artırabiliyor.
GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDAKİ MODELLER
Geri çağırmadan etkilenen araçlar arasında şu modeller yer alıyor:
2016-2022 Honda Civic
2016-2022 Honda Accord
2017-2022 Honda Accord Hybrid
2017-2021 Honda Civic Hatchback
2017-2018, 2021 Honda Civic Type R
2017-2022 Honda CR-V
2017-2022 Honda Pilot
2017-2021, 2023, 2025 Honda Ridgeline
2017-2020, 2022-2026 Acura MDX
2018-2026 Honda Odyssey
2018-2020 Honda Fit
2018-2021, 2023 Acura TLX
2019-2021 Honda HR-V
2019-2021 Honda Passport
2019-2022 Honda Insight
2019-2024 Acura RDX
2020-2022 Honda CR-V Hybrid
228 GARANTİ TALEBİ ALINDI
Geri çağırma bildirimine göre Honda, 14 Mayıs itibarıyla söz konusu arızayla bağlantılı 228 garanti talebi aldı. Şirket, 4 Şubat 2021 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasında ABD’de bu sorunla ilişkili herhangi bir yaralanma ya da ölüm vakası bildirilmediğini açıkladı.
ARAÇ SAHİPLERİNE BİLDİRİM GÖNDERİLECEK
Honda, kayıtlı araç sahiplerine posta yoluyla bilgilendirme yapılacağını duyurdu. Araç sahiplerinden, araçlarını yetkili Honda veya Acura servislerine götürmeleri istenecek. Servislerde arızalı koltuk ağırlık sensörü, kusursuz bir parçayla değiştirilecek.
Şirket, bildirim mektuplarının 6 Temmuz’dan itibaren gönderilmeye başlanacağını belirtti. Araç sahipleri, Honda müşteri hizmetlerine 1-888-234-2138, Acura müşteri hizmetlerine ise 1-800-382-2238 numaralarından ulaşabilecek.