Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Honda, son dönemde yaşadığı zorlu sürecin ardından geleceğe yönelik önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Elektrikli otomobil planlarında yaşanan sorunlar ve Sony ile ortaklığın sona ermesinin ardından yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez zarar açıklayan Japon üretici, yeni konsept modelleriyle dikkat çekti.

Web Tekno'nun derlediği habere göre, şirketin düzenlediği konferansta CEO Toshihiro Mibe, markanın geleceğine yön verecek iki yeni konsept aracı tanıttı. Bunlardan biri yeni nesil Honda Civic’e işaret ettiği düşünülen hibrit sedan prototipi olurken, diğeri ise Acura imzalı hibrit SUV konsepti oldu.

Honda, konsept araçların teknik detaylarını paylaşmazken modellerin tasarım dili büyük ilgi gördü. Hibrit sedan konseptinde daha keskin çizgiler, köşeli tasarım detayları ve fastback benzeri modern bir yapı dikkat çekiyor. Otomobilin yeni nesil Civic ya da Accord’un ön gösterimi olabileceği değerlendiriliyor.

Acura tarafında tanıtılan hibrit SUV konseptinin ise dördüncü nesil Acura RDX modeline ışık tuttuğu tahmin ediliyor. Çizgi formundaki far tasarımı, dinamik gövde yapısı ve modern detaylar konseptin öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.

Honda’nın açıklamasına göre tanıtılan konsept modellerin seri üretim versiyonlarının önümüzdeki iki yıl içinde otomobil tutkunlarıyla buluşması bekleniyor.