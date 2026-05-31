İslam Memiş gram altın için kritik tarihleri açıklayarak rakam verdi

"BAYRAM SONRASI PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİNİ ÖNEMSEYEREK BAŞLIYORUZ"
Haber Global canlı yayınında piyasaları değerlendiren altın uzmanı İslam Memiş, Haziran ayının ilk haftasında açıklanacak yoğun veri akışına dikkat çekti.
Cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri ile Türkiye'deki işsizlik rakamlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, önümüzdeki süreçte Merkez Bankalarının (TCMB ve Fed) faiz kararlarının ve Fed'in yeni başkanının alacağı aksiyonların yakından izleneceğini vurguladı.
"ANLAŞMA HABERİ GELİRSE GRAM ALTINDA 7.000 TL TABAN OLACAK"
Yılın ilk yarısında piyasalarda ciddi bir manipülasyon fiyatlaması yaşandığını ifade eden Memiş, jeopolitik gerilimlerin emtia piyasasını baskıladığını belirtti.
Temmuz ayına kadar küresel siyasetin zaman kazanma eğiliminde olduğunu söyleyen uzman isim, şu öngörülerde bulundu:
"Temmuz ayına kadar ons altın tarafında 4.400 - 4.800 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın tarafında ise Haziran ayında 6.500 - 7.000 TL aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ancak bir anlaşma haberi gelirse bu sefer 7.000 TL seviyesi yukarı yönlü kırılacak ve taban fiyat olarak artık 7.000 TL seviyesinden bahsedeceğiz. Tamamen bu sorunun cevabı Trump'tan gelecek mesajlarda gizli olacaktır."
PETROL FİYATLARINDA "ANLAŞMA" VE "SAVAŞ" SENARYOLARI
Savaş geriliminin petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirten altın uzmanı İslam Memiş, Brent petrolün varil fiyatında 94 - 99 dolar aralığının kritik olduğunu söyledi:
Anlaşma sağlanırsa: Petrol fiyatlarının 80 dolar seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Gerilim tırmanırsa: 120 dolar seviyeleri kaçınılmaz hale gelebilir.
"2026 TOPLAMA YILI: ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?"
Yılın ilk yarısında borsa, kripto paralar ve kıymetli metaller dahil hiçbir yatırım aracının yatırımcısına tam anlamıyla kazandırmadığını belirten altın uzmanı İslam Memiş, orta ve uzun vadeli düşünenler için alım stratejisini yineledi:
"Biz orta ve uzun vadeli bir strateji belirlediğimiz için sürekli alım tarafında kararımızı tekrar yeniliyoruz. Yani burada açıkta kalmadan, 2026 yılını altın ve gümüşte bir toplama yılı olarak görüyoruz. Bu baskılanma süreçleri, uzun vadeli planda sürekli alım fırsatı vermektedir."
YIL SONU HEDEFİ DEĞİŞMEDİ: "BEŞ HANELİ RAKAMLAR GÜNDEMİMİZDE"
Altın uzmanı İslam Memiş altın ile igili Ocak ayında paylaştığı yıl sonu öngörülerinin arkasında durduğunu belirten Memiş, gram altında yükseliş beklentisini şu sözlerle özetledi:
"2026 yılında pik seviyesi olarak gram altın TL fiyatında 10.000 TL seviyesi, ons altın tarafında ise 5.880 dolar seviyesi öngörümüzü revize etmedik. Rusya-Ukrayna ve ABD-İran tarafında geçici de olsa bir anlaşma haberi bekliyorum. Dolar bugüne kadar gram altına henüz tam destek vermedi; doların da dahil olduğu bir süreç karşımızda olabilir. Bu nedenle Temmuz ve Ağustos aylarında tekrar 8.000 TL seviyesinin üzerine yükselmeler, yılın son çeyreğinde ise tekrar beş haneli rakamlar görme olasılığımız gündemdeki yerini koruyor."
30 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN
Ons altın fiyatı 4.538 dolar seviyesinde.
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatları 6.687 TL seviyesinde.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın fiyatı 10.934 TL seviyesinde.
YARIM ALTIN
Yarım altın fiyatı 21.868 TL seviyesinde.
ATA ALTIN
Ata altın fiyatı 45.525 TL seviyesinde.
GREMSE ALTIN
Gremse altın fiyatı 111.038 TL seviyesinde.