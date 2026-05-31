İslam Memiş gram altın için kritik tarihleri açıklayarak rakam verdi

"2026 yılında pik seviyesi olarak gram altın TL fiyatında 10.000 TL seviyesi, ons altın tarafında ise 5.880 dolar seviyesi öngörümüzü revize etmedik. Rusya-Ukrayna ve ABD-İran tarafında geçici de olsa bir anlaşma haberi bekliyorum. Dolar bugüne kadar gram altına henüz tam destek vermedi; doların da dahil olduğu bir süreç karşımızda olabilir. Bu nedenle Temmuz ve Ağustos aylarında tekrar 8.000 TL seviyesinin üzerine yükselmeler, yılın son çeyreğinde ise tekrar beş haneli rakamlar görme olasılığımız gündemdeki yerini koruyor."