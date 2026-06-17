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Kaynak: AA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda birçok kulübün futbolcuları ülkelerini temsil ederken, kaptanlık görevi üstlenen isimler de dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK ise turnuvada iki kaptanla temsil edilen kulüpler arasına adını yazdırdı. Takımın oyuncularından Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı'nın kaptanı olarak sahaya çıkarken, Ryan Mendes de Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın lideri olarak ilk maçında görev yaptı.

Böylece Iğdır FK, Dünya Kupası'nda iki farklı milli takımın kaptanını kadrosunda bulunduran kulüpler arasında yer aldı.

BAYERN MÜNİH'TEN 3 KAPTAN

Alman ekibi Bayern Münih'in 3 futbolcusuna 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlarında kaptanlık görevi verildi.

Bayern Münih'in Kanadalı oyuncusu Alphonso Davies, Alman defans oyuncusu Joshua Kimmich ve İngiliz golcü futbolcusu Harry Kane, Dünya Kupası'nda kaptanlık yapıyor.

LİVERPOOL'DAN 3 KAPTAN

İngiliz kulübü Liverpool'dan da 3 futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda takımlarında kaptan olarak sahaya çıkıyor.

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk, Mısırlı golcü futbolcusu Mohamed Salah ve İskoç defans oyuncusu Andy Robertson turnuvada kaptanlık görevini yürütüyor.

IĞDIR FK'DEN 2 KAPTAN

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'nin milli takımlarında kaptanlık yapan futbolcuları ilk maçlarına çıktı.

Iğdır FK'de forma giyen Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı'nın, Ryan Mendes ise Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak 2026 Dünya Kupası'nda sahaya çıktı.

34 yaşındaki orta saha oyuncusu Bacuna, Dünya Kupası'na ilk kez katılan ve turnuvada şimdiye kadar mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao'nun E Grubu'nda Almanya ile oynadığı mücadelede takımına kaptanlık yaptı.

Yaklaşık 160 bin nüfusa sahip Karayip ülkesi, gol sevinçi yaşadıkları Almanlara 7-1 mağlup oldular.

Kariyerini Iğdır FK'de sürdüren 36 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Mendes ise son Avrupa şampiyonu İspanya karşısında turnuvada ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı olarak sahada yer aldı.

Yeşil Burun Adaları, İspanya ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'ndaki ilk puanını aldı.