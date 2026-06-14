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Dijital varlık piyasaları, küresel jeopolitik risk dalgalarının, Güney Kore borsalarında işlemlerin durmasına yol açan sert hisse senedi satışlarının ve makroekonomik verilerin kıskacında tarihi bir likidite savaşına sahne oldu. Hafta başında 60 bin dolar sınırının altına iğne atarak küçük yatırımcıda panik yaratan Bitcoin, gelen güçlü tepki alımlarıyla 62.500 - 63.500 dolar bandında dengelendi ve yönünü sert bir şekilde yukarı çevirdi.

Bitcoin, 2022 sonunda yaşanan FTX çöküşünden bu yana piyasanın karşılaştığı en zorlu dönemlerden birinde kısa süreliğine 60 bin doların altına gerilemişti.

Son yükselişle birlikte BTC, 62 bin 500-63 bin 500 dolar bandında dengelenirken, birçok altcoin Bitcoin'den daha güçlü performans sergiledi. XRP yüzde 3,3 artışla 1,16 dolar seviyesine yaklaşırken, Solana yüzde 3,7 yükselerek 66,61 dolara çıktı. Hyperliquid'in HYPE tokenı ise yüzde 12,2 değer kazanarak 64,50 dolara ulaştı. Kısa pozisyonlarda sert tasfiye yaşandı

Bitcoin'deki ani toparlanma, düşüş yönlü pozisyon alan yatırımcıların pozisyon kapatmasına neden oldu. Bir günde yarım milyar doların üzerinde kısa pozisyon tasfiye edilirken, bu durum fiyatlardaki yükselişi destekledi.

STRATEGY YENİDEN BİTCOİN ALIMINA BAŞLADI

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e ilgisi de yeniden gündeme geldi. Bitcoin'in en büyük halka açık kurumsal sahibi olan Strategy, önceki hafta yatırımcıları tedirgin eden satışların ardından yeniden alım yapmaya başladı.

Şirketin alımlara dönmesi, uzun süredir izlediği Bitcoin hazine stratejisinin değişip değişmediğine yönelik tartışmaların ardından piyasada dikkatle takip edildi. Bu adım, fiyatlardaki sert düşüşlere rağmen kurumsal bilançolardan gelen talebin devam ettiği yorumlarını güçlendirdi. Piyasa açısından Strategy'nin yeniden birikime yönelmesi, büyük yatırımcıların düşük fiyat seviyelerini riskten çok fırsat olarak değerlendirdiği şeklinde yorumlandı. Makro ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamada etkili

Kripto para piyasalarında makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilimler oynaklığı artırırken, Güney Kore'deki sert hisse senedi satışları borsada işlemlerin geçici olarak durdurulmasına yol açtı. ABD'de ise Başkan Donald Trump'ın faiz indirimlerine yönelik baskısını artırması piyasanın odağındaki başlıklardan biri oldu. Daha gevşek para politikasının hayata geçmesi ve risk iştahının yeniden güçlenmesi durumunda bunun Bitcoin için destekleyici olabileceği değerlendiriliyor. Yatırımcılar, gelecek hafta açıklanacak kritik makroekonomik veriler öncesinde yeni dalgalanmalara hazırlanıyor. Öte yandan analist Michaël van de Poppe'nin tüm portföyünü altcoinlere çevirdiğini açıklaması da piyasada dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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