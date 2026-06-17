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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonunun duyurusuna göre kura organizasyonu yarın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kura töreninde Türkiye Futbol Federasyonunu Kadın Milli Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın temsil edecek.

Çekilişte 1. ve 2. yol eşleşmeleri belirlenecek. Play-off etabında yer alan 32 ekip, iki farklı yol üzerinden mücadele edecek. İlk aşamada 1. yolda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ile C Ligi'nden gelen ekipler eşleşecek.

Ay-yıldızlı ekibin bulunduğu 2. yolda ise A Ligi gruplarını son sırada bitiren dört takım, B Ligi grup liderleriyle karşılaşacak. B Ligi'nde ikinci ve üçüncü sırayı alan ekipler de birbirleriyle eşleşecek. Türkiye, kura çekimine seri başı olmayan takımlar arasında katılacak. İlk tur müsabakaları 7-13 Ekim tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

İlk turu başarıyla geçen 16 takım ikinci aşamaya yükselecek. Bu turda 1. ve 2. yolun galip ekipleri karşı karşıya gelecek. 26 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında oynanacak maçların ardından üst tura çıkan sekiz takımdan yedisi, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finallerinde yer alma hakkı kazanacak. Kalan bir ekip ise kıtalararası play-off aşamasında mücadele edecek.