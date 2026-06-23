ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda, K Grubu'nda Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda ise Bosna-Hersek ile Katar sahaya çıkacak.
Grup aşamasında kritik öneme sahip mücadelelerde ekipler, üst tura yükselme hedefi doğrultusunda puan arayacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
L Grubu:
02.00 Panama - Hırvatistan (Toronto Stadı)
K Grubu:
05.00 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Guadalajara Stadı)
B Grubu:
22.00 İsviçre - Kanada (BC Place Vancouver Stadı)
22.00 Bosna-Hersek - Katar (Seattle Stadı)