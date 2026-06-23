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Kaynak: AA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda, K Grubu'nda Kolombiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda ise Bosna-Hersek ile Katar sahaya çıkacak.

Grup aşamasında kritik öneme sahip mücadelelerde ekipler, üst tura yükselme hedefi doğrultusunda puan arayacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

L Grubu:

02.00 Panama - Hırvatistan (Toronto Stadı)

K Grubu:

05.00 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Guadalajara Stadı)

B Grubu:

22.00 İsviçre - Kanada (BC Place Vancouver Stadı)

22.00 Bosna-Hersek - Katar (Seattle Stadı)