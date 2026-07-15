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Pazar günü New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasının devre arasında, Super Bowl formatını andıran yaklaşık 11 dakikalık bir sahne gösterisi gerçekleştirilecek. Organizasyonda Madonna, Shakira ve Güney Koreli K-pop grubu BTS'in sahne alması planlanıyor.

FIFA organizasyonunda görev yapan kaynakların aktardığı bilgilere göre devre arasının yaklaşık 20 dakika sürmesi öngörülüyor. Değerlendirilen seçeneklerden birine göre ise önce normal 15 dakikalık ara uygulanacak, ardından 11 dakikalık gösteri yapılacak. Bu senaryonun hayata geçirilmesi halinde devre arasının süresi daha da uzayabilecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) oyun kurallarında ise futbolcular için devre arasının 15 dakikayı aşmaması gerektiği belirtiliyor.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA BENZER UYGULAMA YAPILMIŞTI

FIFA'nın geçen yıl New Jersey'de düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası finalinde de benzer bir uygulama hayata geçirilmişti. Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems ve Emmanuel Kelly'nin sahne aldığı gösteri nedeniyle devre arası toplam 24 dakika sürmüştü.

Final öncesinde gösteri kadrosuna Justin Bieber da dahil edildi. Sahne programında Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel ve Coldplay'in destek verdiği PS22 Chorus'un yer alacağı bildirildi.