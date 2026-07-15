Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi.

Dallas'taki nefes kesen mücadelede Fransa'ya karşı üstün bir oyun sergileyen İspanya, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.

🇪🇸 İspanya, Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde! pic.twitter.com/5de3msuy68 — TRT Spor (@trtspor) July 14, 2026

OYARZABAL PERDEYİ PENALTIDAN AÇTI

Karşılaşmanın 21. dakikasında Lucas Digne'nin Lamine Yamal'a yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı çıktı.

Topun başına geçen Mikel Oyarzabal, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Deneyimli golcü böylece turnuvadaki gol sayısını beşe çıkararak tek bir turnuvada en çok gol atan İspanyol futbolcular arasına ismini yazdırarak Dünya Kupası tarihine geçti.

⚽ Pedro Porro ve Dani Olmo iş birliğiyle İspanya 2-0 önde! pic.twitter.com/lX9U5M343K — TRT Spor (@trtspor) July 14, 2026

PEDRO PORRO FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıya da etkili başlayan İspanya, 58. dakikada farkı ikiye çıkardı. Dani Olmo'nun hazırladığı pozisyonda Pedro Porro'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruş Mike Maignan'ı mağlup etti ve skor 2-0'a geldi.

Lamine Yamal'ın 61. dakikada ağlara gönderdiği top ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İSPANYA FİNALDE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Kalan dakikalarda Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde farkı azaltmaya çalışsa da İspanya savunması ve kaleci Unai Simon gole izin vermedi.

Bu sonuçla son Avrupa şampiyonu olan Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, 2026 Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran ilk takım oldu.

La Roja, 19 Temmuz'da oynanacak finalde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak yarı final mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.