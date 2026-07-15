Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında

Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında

Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmaları sırasında kurtarma ekiplerine "Muhsin Yazıcıoğlu sağ olarak bulundu ve hastaneye sevk edildi" mesajını gönderen ve arama çalışmalarının sonlanmasına sebep olan Dursun Özmen gözaltına alındı.

Kaynak: Diğer
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Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında - Resim: 1

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının kilit isimlerinden dönemin Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen, gözaltına alındı. Özmen olay günü çevre illere, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin enkazına ulaşılmış, Yazıcıoğlu ve beraberindeki şahıslarla birlikte sağ olarak hastaneye kaldırılmıştır" şeklinde bir mesaj gönderdi.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında - Resim: 2

Mesajın ardından arama-kurtarma çalışmaları durdu. Saatler sonra bu mesajdaki bilgilerin sahte olduğu ortaya çıktı.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında - Resim: 3

Aradan geçen uzun zamandan sonra Yazıcıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında - Resim: 4

Özmen, 12.06.2009 tarihinde TBMM araştırma komisyonunda ifade verdi:

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Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında - Resim: 5

Emniyet haber merkezine ve benim telefonuma gelen vatandaşlara ait ihbar telefonlarını birleştirip bilgi notu hazırladım.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında - Resim: 6

Amacım kurtarma çalışmalarını aksatmak değil, aksine tedbirlerin hızlandırılması ve koordinesini sağlamakt.

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Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında - Resim: 7

Mustafa Destici, soruşturmayı değerlendirdi:

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Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında - Resim: 8

"İnanıyoruz ki hiçbir baskının, hiçbir etkinin ve hesaplaşmanın gölgesinde kalmadan yürütülecek adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde gerçekler ortaya çıkacak."

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Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında - Resim: 9

"Adalet yerini bulacak ve milleriminiz vicdanını yıllardır meşhul eden bu dosya neticelendirilecek"

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