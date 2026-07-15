Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının kilit isimlerinden dönemin Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen, gözaltına alındı. Özmen olay günü çevre illere, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin enkazına ulaşılmış, Yazıcıoğlu ve beraberindeki şahıslarla birlikte sağ olarak hastaneye kaldırılmıştır" şeklinde bir mesaj gönderdi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmalarını o sonlandırmıştı: Dosyanın kilit ismi gözaltında
Muhsin Yazıcıoğlu'nu arama çalışmaları sırasında kurtarma ekiplerine "Muhsin Yazıcıoğlu sağ olarak bulundu ve hastaneye sevk edildi" mesajını gönderen ve arama çalışmalarının sonlanmasına sebep olan Dursun Özmen gözaltına alındı.Kaynak: Diğer
Mesajın ardından arama-kurtarma çalışmaları durdu. Saatler sonra bu mesajdaki bilgilerin sahte olduğu ortaya çıktı.
Aradan geçen uzun zamandan sonra Yazıcıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Özmen, 12.06.2009 tarihinde TBMM araştırma komisyonunda ifade verdi:
Emniyet haber merkezine ve benim telefonuma gelen vatandaşlara ait ihbar telefonlarını birleştirip bilgi notu hazırladım.
Amacım kurtarma çalışmalarını aksatmak değil, aksine tedbirlerin hızlandırılması ve koordinesini sağlamakt.
Mustafa Destici, soruşturmayı değerlendirdi:
"İnanıyoruz ki hiçbir baskının, hiçbir etkinin ve hesaplaşmanın gölgesinde kalmadan yürütülecek adil ve şeffaf bir yargılama neticesinde gerçekler ortaya çıkacak."
"Adalet yerini bulacak ve milleriminiz vicdanını yıllardır meşhul eden bu dosya neticelendirilecek"