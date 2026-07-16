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2026 FIFA Dünya Kupası’nda final eşleşmesi netleşti. Yarı finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup eden Arjantin, İspanya’nın rakibi oldu.

FİNALİN ADI: İSPANYA - ARJANTİN

Son iki Dünya Kupası’nda üst üste finale yükselen Arjantin, bu kez kupayı kazanmak için İspanya karşısına çıkacak. Turnuva boyunca etkileyici performans sergileyen iki takım, şampiyonluk için sahada olacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dev final, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası final mücadelesi TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİNALİN ADRESİ

Şampiyonu belirleyecek karşılaşmaya ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Öte yandan turnuvada üçüncülük mücadelesinde İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek. Tüm gözler artık Dünya Kupası finalinde.