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Kaynak: Haber Merkezi

Dünya genelindeki borç yükü büyümeye devam ediyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporuna göre küresel borç, 2026'nın ilk yarısında 10 trilyon dolardan fazla artarak 365,5 trilyon dolara çıktı.

Raporda, borçluluk seviyesindeki yükselişte özellikle kamu kesimi ve finans dışı şirketlerin borçlarındaki artışın etkili olduğu belirtildi.

FAİZ FATURASI 3,5 TRİLYON DOLARI AŞTI

Yüksek faiz ortamı, gelişmiş ekonomilerin borçlanma maliyetlerini de yukarı taşıdı. Gelişmiş ekonomilerin son bir yılda uluslararası piyasalarda işlem gören devlet tahvilleri için ödediği faiz tutarı 3,5 trilyon doların üzerine çıktı.

Yükselen faiz maliyetleri kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırırken, küresel borcun ulaştığı 365,5 trilyon dolarlık seviye dünya ekonomisindeki borçlanmanın boyutunu bir kez daha ortaya koydu.