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Kaynak: Haber Merkezi



Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



15-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Kuşadası’nda gerçekleştirilecek 11. Dünya Barış Kupası Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası öncesinde, Bosna-Hersek’ten gelen üst düzey heyet, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Uluslararası spor organizasyonu dolayısıyla Kuşadası’nda bulunan Bosna-Hersek’in Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Şibonjiç, FAF Türkiye Genel Sekreteri Osman Çetiner, Bosna-Hersek Demiryolları Genel Müdürü Safet Sinanovic, Master Bosna Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Aldin Bjelic ve beraberlerindeki heyet, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile bir araya geldi.

TURİZMİN 12 AYA YAYILMASINDA SPOR ORGANİZASYONLARI ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Ziyaret kapsamında, uluslararası spor organizasyonlarının Kuşadası’nın tanıtımına, kent ekonomisine ve turizmin yıl geneline yayılmasına sağlayacağı katkılar ön plana çıktı.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş,“Farklı ülkelerden gelen sporcuların, ailelerinin ve misafirlerin Kuşadası’nda ağırlanması, kentimizin turizm çeşitliliği açısından önemli bir fırsattır. Kuşadası’nı dört mevsim yaşayan, sporun, kültürün ve turizmin buluştuğu bir dünya kenti olarak görmek istiyoruz.

Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum.”

KUŞADASI DÜNYAYA BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJI VERECEK

15-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Barış Kupası Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası, farklı ülkelerden takımları Kuşadası’nda buluşturacak.

Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaracak organizasyonun, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki tarihî dostluk bağlarını güçlendirmesi ve Kuşadası’nın uluslararası spor turizmindeki tanınırlığına katkı sağlaması bekleniyor.