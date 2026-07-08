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Kaynak: İHA

Gaziantep’te kız isteme, söz, nişan ve düğün organizasyonlarının artmasıyla birlikte özel tepsi siparişlerinde yoğunluk yaşanıyor. Geleneksel ikramların vazgeçilmezleri arasında yer alan bu ürün, hem ailelerin hem de misafirlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Artan talep nedeniyle kentteki imalathanelerde üretim hızlanırken, ustalar siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai yapıyor.

GELENEKSEL ÜRETİM DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 30 yıldır sektörde faaliyet gösteren işletmeci Ömer Kozan, eski usul üretimi sürdürdüklerini belirterek, taş fırında meşe odunuyla pişirilen ve tamamen el emeğiyle hazırlanan ürünlere ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Kozan, Gaziantep’in köklü lezzet geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini ve özellikle bu yöntemi tercih eden müşterilerin sayısının yüksek olduğunu vurguladı.

SİPARİŞLER YURT DIŞINA TAŞINDI

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte siparişlerde önemli artış yaşandığını belirten Kozan, başta Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ile gönderim yaptıklarını söyledi.

Yurt dışından da yoğun talep aldıklarını aktaran Kozan, özellikle Irak başta olmak üzere birçok ülkeye gönderim gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Düğün sezonunda en çok 3 kilogramlık tepsilerin tercih edildiğini belirten Kozan, ürünün kilogram fiyatının 1.800 TL olduğunu açıkladı. Artan maliyetlere rağmen yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla dönemsel kampanyalar düzenlediklerini de sözlerine ekledi.