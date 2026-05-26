Türk mutfağının dünyaca ünlü tescilli lezzeti Gaziantep baklavasında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hummalı bir çalışma başladı. Bayram sofralarını süslemek ve misafirlerine bu eşsiz lezzeti ikram etmek isteyen vatandaşların talebiyle, kentteki baklavacılarda vardiyalar ikiye katlandı. Gaziantep’in önde gelen üreticilerinden Hamido Baklavaları İnsan Kaynakları Müdürü Şahin Rüzgar, bayram dönemi nedeniyle günlük üretim hacmini ciddi oranda artırdıklarını ifade etti.

"NORMALE GÖRE 3-4 KAT FAZLA YOĞUNLUK YAŞIYORUZ"

Bayram siparişlerini zamanında teslim edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Şahin Rüzgar, hem yurt içinden hem de yurt dışından çok yoğun bir talep aldıklarını vurguladı. Rüzgar, "Bayram dolayısıyla satış ve sipariş yoğunluğumuz normale göre 3-4 kat artış gösterdi. Bu talebi eksiksiz karşılamak adına imalathanelerimizde yoğun bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA "TAZE" GÖNDERİM

Gaziantep’te üretilen orijinal baklavaları koruyucu önlemlerle sevk ettiklerini dile getiren Rüzgar, gönderim ağını şu sözlerle özetledi:

"Ürettiğimiz baklavaları başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere Türkiye’nin her yerine günlük olarak ulaştırıyoruz. Yurt dışında ise Amerika, Almanya, Avusturya ve Kanada gibi birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Tüm bu gönderimleri, ürünlerin ilk günkü tazeliğini koruyacağı özel sistemlerle yapıyoruz."

"BİRİNCİ SINIF BAKLAVANIN FİYATI 1.800 TL CİVARINDA"

Kaliteli bir Gaziantep baklavasının maliyetli ve özel malzemeler gerektirdiğine dikkat çeken Şahin Rüzgar, fiyatlar konusunda da bilgi verdi: "Bugün kaliteli, birinci sınıf bir baklavanın kilogram fiyatı 1.800 TL civarındadır. Ancak vatandaşlarımızın bu eşsiz lezzetten mahrum kalmaması için zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenleyerek bu tadı ulaşılabilir kılmaya çalışıyoruz."

TAŞ FIRINDAN SOFRALARA UZANAN MEŞAKKATLİ YOLCULUK

Gaziantep baklavasının yapılışındaki zorluklara da değinilen süreçte, ustaların ellerinde oklavalarla kağıt inceliğinde açılan hamurlar büyük bir titizlikle hazırlanıyor. En kaliteli Antep fıstığı ve hakiki sade yağ ile harmanlanan yufkalar, odun ateşiyle harlanan taş fırınlarda altın sarısı rengini alana kadar pişiriliyor. Fırından çıkan sıcak baklavaların üzerine dökülen şerbetin ardından yemeye hazır hale gelen bu meşakkatli lezzet, Kurban Bayramı’nda ağızları tatlandırmak üzere yola çıkıyor.