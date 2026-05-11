Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir düğün konvoyundan havaya ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İhbara yakın ekipler kavşakları kapatırken, araç kısa süre içerisinde yakalandı. Aracından pompalı tüfek çıkan ve gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin akabinde bugün adliyeye çıkarıldı. Emniyet yetkilileri, mevcut güven ortamının devamı için uygulamaların ve operasyonların devam edeceğini söyledi.