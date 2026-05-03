Olay, Çorum-Ankara karayolu İskilip Caddesi mevkiinde meydana geldi. Gelin arabasının arkasında seyreden konvoydaki sürücüler, kornalar çalarak ilerledikleri sırada trafik kurallarını tamamen hiçe saydı. Bazı sürücülerin öne geçebilmek adına araçlarını tehlikeli bir şekilde birbirinin üzerine sürmesi ve karayolundaki tüm şeritleri kapatması diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDILAR

Adeta birbirleriyle yarışan ve trafiğin normal akışını engelleyen konvoydakiler, hem kendi canlarını hem de yoldaki diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı. Araçların arasından zikzaklar çizerek ilerleyen ve yolu sahiplenen magandalar, çevredeki diğer sürücüler tarafından "kazaya davetiye çıkarmak" olarak yorumlandı.

VATANDAŞLAR KORNALARLA TEPKİ GÖSTERDİ

Yolda seyir halindeyken bu tehlikeli manzarayla karşılaşan diğer vatandaşlar, duruma sessiz kalmadı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden sürücüler, bir yandan da kornalarına basarak konvoydakilere tepki gösterdi.

"PES" DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA

Görüntüleri kaydeden vatandaşlar, trafik güvenliğinin bu denli hiçe sayılmasına "pes" derken, emniyet ekiplerinin bu tarz tehlikeli konvoylara karşı denetimleri artırması gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili görüntülerin ardından trafik birimlerinin inceleme başlatması bekleniyor.