OYAK’ın altmış beşinci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında İstanbul’un Kartal Dragos sahilinde düzenlenen koşu etkinliğine yaklaşık iki bin katılımcı katıldı. Beş ve on kilometre parkurlarda ter döken sporcular aile ruhu içinde ipi göğüsledi. Genel müdür katılımıyla gerçekleşen etkinlik spor turnuvasının da finali oldu ve birlik mesajları ön plana çıktı.

OYAK 65. Yıl Koşusu Kartal Dragos sahilinde düzenlendi. Sabah erken saatlerde başlayan etkinlikte koşucular deniz kenarındaki parkurda Adalar’ın muhteşem manzarası eşliğinde adımlarını attı. Hava koşulları ideal olup katılımcılar motive edici bir atmosferde yarıştı. OYAK üyeleri ve çalışanları ücretsiz katılabildi. Kayıtlar yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede tamamlandı. Etkinlik gelenekselleşmesi hedeflenen bir organizasyon olarak planlandı. On altı yaş ve üzerindeki tüm yerli ve yabancı sporcuların katılımına açık olan koşu farklı seviyelerdeki katılımcılara hitap etti.

Katılımcılar için beş kilometre ve on kilometre olmak üzere iki ayrı parkur hazırlandı. Beş kilometre parkuru daha çok yeni başlayanlar ve ailece katılmak isteyenler için uygun olurken on kilometre parkuru ileri düzey sporculara hitap etti. Adalar manzarası eşliğinde deniz kenarında koşmak katılımcılara ekstra motivasyon sağladı. Yaklaşık iki bin kişi bu özel atmosferde ter döktü. Koşucular kendi tempolarıyla ilerlerken geride kalanları motive edenler de alkışlarla desteklendi. Etkinlik sadece bireysel bir performans gösterisi değil aynı zamanda büyük bir aile buluşması haline geldi.

Dragos sahilindeki büyük buluşma aynı zamanda OYAK bünyesindeki yirmi dört şirketten toplam beş yüz elli çalışan sporcunun katılımıyla hayata geçirilen 65. Yıl Spor Etkinlikleri turnuvasının da büyük finali oldu. Futbol basketbol voleybol masa tenisi tenis ve bowling olmak üzere yedi farklı branşta bir hafta boyunca devam eden müsabakalar kadın sporcuların katılım oranının yüzde on beşe ulaşması organizasyonun en anlamlı çıktılarından biri oldu. Beş kilometre parkurunda yapılan yarışta kadınlar kategorisinde Dilay Yıldızhan birinci Selcan Canlı ikinci ve Gizem Taşyaka üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde yarışı Ilaman Shyhnepesov birinci Ahmet Emir Saygılı ikinci Mehmet Demir ise üçüncü olarak tamamladı. Turnuva boyunca sergilenen performanslar ve finaldeki coşku OYAK ailesinin spor sevgisini bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ etkinliği şöyle değerlendirdi. OYAK üyeleri OYAK çalışanları herkes burada yarıştı. Türkiye’de ilk defa bu kadar güzel bir etkinlik alanı görüyorum. Kırk yedi yıldır atletizmin içindeyim federasyon başkanı olarak her yıl üç yüzün üzerinde organizasyona katılıyorum bu kadar güzel bir organizasyon görmedim. Bin kişiden fazla katılımcı olursa dünyanın her yerinde çok başarılı bir organizasyordur. Her yıl tekrarlanır mı bilmiyorum ama tek yarış bile bizi çok mutlu etti. OYAK bizim için çok önemli. Altmış beş yıl değil inşallah yüz altmış beş yıl böyle devam eder. Bizim ordumuza destek olmaya devam eder.

OYAK 1961 yılında Ordu Yardımlaşma Kurumu olarak kurulmuş tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu niteliğinde bir kurumdur. Bugün yirmi dört şirketiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan OYAK Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının refahı ve ülkemizin kalkınması için kararlılıkla çalışmaktadır. Altmış beşinci yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen bu tür etkinlikler sadece spor değil aynı zamanda birlik beraberlik ve sağlıklı yaşam mesajlarını da güçlendirmektedir.