İstanbul serbest piyasada dolar 47,2190 liradan, euro ise 53,9060 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 47,2170 liradan alınırken, satış fiyatı 47,2190 lira olarak belirlendi.
Euro ise 53,9340 liradan alınıp, 53,9060 liradan satılıyor.
DÜNKÜ KAPANIŞA YAKIN SEYİR
Döviz kurlarının, önceki güne göre sınırlı değişim gösterdiği görüldü.
Dün doların satış fiyatı 47,1990 lira, avronun satış fiyatı ise 53,8980 lira olmuştu.
PİYASADA SAKİN BAŞLANGIÇ
Veriler, döviz piyasasında güne yatay ve sınırlı hareketlerle başlandığını ortaya koyarken, yatırımcıların küresel gelişmeler ve ekonomik verileri takip ettiği görülüyor.