Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,17 seviyelerinde kapatmıştı.
Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki güne göre yüzde 0,1 artışla 47,30 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 53,9460'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,53'dan işlem kaydetti.
Dolar endeksi yatay seyirle 100,9 seviyesinde konumlandı. Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken dolar endeksi güçlü seyrini sürdürüyor.