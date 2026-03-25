Türkiye’de hayvan haklarının uzun süredir yeterince korunmadığına dair tartışmalar sürerken yasa dışı köpek üretimi yapan çiftliğe baskın yapıldı.

1 MİLYONDAN FAZLA CEZA KESİLDİ

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekiplerinde 12 Mart’ta bir köpek çiftliğine operasyon düzenlendi. İzinsiz üretim yaptığı tespit edilen C.N.’ye "tarım arazisine izinsiz yapı yapmak" suçundan 1 milyon lira, "yasa dışı köpek üretimi" suçundan ise köpek başına 13 bin liradan toplam 2 milyon 144 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca şüpheli hakkında kaçak yapılaşma gerekçesiyle de işlem başlatıldığını belirtildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, işkence yapıldığı ve zorla çiftleştirme uygulandığı tespit edilen 40 köpekle ilgili idari yaptırım da uygulanacağı bildirildi.

AYNI ŞAHSA AİT BAŞKA ÇİFTLİĞİ DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart'ta Tuğlalık köyünde izinsiz köpek üretimi yapıldığı ihbarı üzerine C.N'ye ait çiftlikte arama gerçekleştirmiş, çiftlikte bulunan 88 köpeğe el konulmuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınan köpekler, tedavi, bakım ve sağlık kontrolleri için Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne götürülmüştü.

DOSYAYI İLK YENİÇAĞ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Türkiye'deki yasadışı hayvan barınakları ve yasadışı köpek üretim merkezlerini ilk olarak Yeniçağ gündeme taşımıştı. YENİÇAĞ'ın açtığı dosyada Silivri'deki sözde bir barınaktaki skandallar aktarılmıştı. Hasta köpeklerin sahte pasaportlar ile sahiplendirilen barınakta köpeklerin uyuşturucu trafiğinde de kullanıldığı haberimizle ortaya çıkmıştı.