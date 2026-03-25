TK403 seferi de geri dönmek zorunda kalan uçuşlar arasına girdi. Rusya'ya giden THY uçağı piste inemeden geri döndü! Pilottun hayati manevrası gündem oldu.

UÇUŞLAR YAPILAMIYOR

Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği saldırı, Rusya’nın kuzeyindeki Saint Petersburg’da bulunan Pulkovo Havalimanı’nda hava trafiğini felç etti.

Havalimanında tüm iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu. Çok sayıda uçuş iptal edildi ya da ciddi gecikmelere uğradı. Bazı uçakların uzun süre apronda bekletildiği ifade edildi.