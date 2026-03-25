Yeniçağ Gazetesi
25 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün

Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün

Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından son yapılan değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı olduğu belirtilirken, Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı aktarıldı.

Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan değerlendirmelerde; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği bekleniyor.

1 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 2

Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

2 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 3

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

3 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 4

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

4 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 5

Meteoroloji tarafından bugün paylaşılan il il hava durumu şu şekilde;

MARMARA
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

5 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 6

EGE
Çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

6 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 7

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Toroslar mevkiinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 8

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

8 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 9

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

9 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi var.

AMASYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 11

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

11 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

12 13
Meteoroloji şehir vererek çok şiddetli uyardı: Dışarı çıkmadan önce bir kere daha düşünün - Resim: 13
13 13
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro