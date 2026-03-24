7 köpeğin film gibi kaçışı: 17 kilometre yürüyüp eve döndüler
Sahiplerinden çalınan 7 köpek, cesur Corgi önderliğinde 17 km yürüyerek eve geri döndü! Çin’in Changchun şehrinde yaşanan inanılmaz kurtuluş ve sadakat yolculuğu milyonları duygulandırdı.Derleyen: Hava Demir
İddialara göre kötü niyetli kişilerin köpek eti ticareti için çaldığı 7 köpek, kamyondan kaçmayı başardı ve bir Corgi’nin önderliğinde tam 17 kilometre yürüyerek sahiplerine kavuştu. Güçlü bir dayanışma ve içgüdüsel navigasyonla dolu bu hikaye, Hollywood filmlerini aratmadı.
OLAYIN PERDE ARKASI: KÖPEKLER NASIL ÇALINDI?
Olay, Changchun yakınlarındaki bir köyde meydana geldi. Üç farklı haneden alınan 7 köpek (aralarında Alman Kurdu, Golden Retriever, Corgi ve diğer ırklar bulunuyor), iddialara göre yasadışı hayvan ticareti yapan kişiler tarafından kamyona yüklenerek köpek eti satışı için götürülmek istendi. Köpekler, sahiplerinden zorla ayrıldı ve kilitli bir nakliye aracına hapsedildi.
Ancak umutlar tükenmek üzereyken, grup içlerindeki küçük ama cesur Corgi sayesinde harekete geçti. Köpeklerin kamyondan kaçtığı anlar net olarak görüntülenmese de, uzmanlar ve gönüllüler, aracın hareket halindeyken kaçtıklarını belirtiyor.
KAHRAMAN CORGİ: KÜÇÜK BACAKLAR, BÜYÜK LİDERLİK
Hikayenin asıl yıldızı, kısa bacaklı ama kocaman yürekli Corgi oldu. Zekası ve cesaretiyle grubun liderliğini üstlenen Corgi, sürekli arkasına dönerek diğer köpeklerin geride kalmadığını kontrol etti. Yaralı bir Alman Kurdu’nu koruma altına alan grup, büyük köpeklerin ortada yer aldığı sıkı bir düzenle ilerledi.
Bu “küçük kardeşler çetesi”, tehlikeli otoyollar, yoğun trafik ve ıssız tarlalar arasında birbirinden ayrılmadı. İki gün süren yolculuk boyunca açlık ve yorgunluğa rağmen mükemmel bir içgüdüsel navigasyon sergilediler.
17 KİLOMETRELİK DESTANSI YOLCULUK
Lu soyadlı bir vatandaş, Changchun’daki işlek bir otoyolda yürüyen köpekleri fark etti ve videoya aldı. Görüntülerde köpekler sıra halinde, yaralı Alman Kurdu’nu ortalarına alarak ilerliyordu.
Başka bir sürücü de onları tarlalardan geçerken kaydetti
“Bitter Coffee Sokak Köpekleri Üssü” (Bitter Coffee Stray Dog Base) gönüllüleri, drone ile havadan takip ederek köpeklerin güvenliğini sağladı.
Otoyol, köpeklerin köyüne yaklaşık 17 kilometre (10,5 mil) uzaklıktaydı. Köpekler bu mesafeyi pati patiye aşarak üç farklı eve sağ salim ulaştı.
SON DURUM: TÜM KÖPEKLER SAĞLIKLI VE AİLELERİNE KAVUŞTU
Shenzhen 2020’de köpek etini yasaklasa da ulusal düzeyde tam bir yasak bulunmuyor. Olay, hayvan hakları savunucularını harekete geçirerek daha güçlü koruma yasaları çağrılarını artırdı.