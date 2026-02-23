Türkiye’de belediyelere ait hayvan barınaklarında yaşananlar zaman zaman tartışma konusu olurken İstanbul Silivri’deki özel bir barınakta herkesi isyan ettirecek olaylar yaşanıyor. Hayvan haklarının arkasına gizlenen bir suç örgütünü işaret eden skandallar tüyler ürperten nitelikte.

Ulaştığımız bilgilere göre, Almanya merkezli Leben ın Note adlı hayvan derneği ile ortak olan Teddock Paradise adlı şirkete kayıtlı barınak, yurt dışında Türkiye’de hayvanların katledildiği algısını işleyerek hayvan sahiplendirme görüntüsü altında karanlık işlerde paravan olarak kullanıyor.

Konuyla ilgili Yeniçağ’a konuşan havyan hakları aktivisti, Leben in Note Derneği ile Silivri’deki barınağın sahibi olan Ümit Taşdan’ın arkasında olduğu skandalları detaylarıyla anlattı.

Aktivistin iddiaları, barınaktaki köpeklerin sahte pasaportlar ve ameliyatlarla yurt dışına çıkarıldığını, bu süreçte ölümlerin gizlendiğini, köpeklerin uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını ve bağışların suistimal edildiğini ortaya koyuyor. Yurttaşlar tarafından defalarca şikâyet edilen barınak ruhsatsız olmasına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor. Anlatılanlar Türkiye'deki hayvan derneklerinin denetimsizliğini akıllara getiriyor.

Barınağın kaçak olduğuna dair Silivri Belediyesi'nin tutanağı

KARANLIK OPERASYONLARIN PERDE ARKASI TÜYLER ÜRPERTTİ

Aktivist, hayvan hakları camiasını yakından tanıdığını vurgulayarak, Leben in Note Derneği'nin Türkiye’deki bir laboratuvardan titrasyon belgesi alınması gerekirken Bulgaristan ve Polonya kaşeli sahte evraklarla hasta köpekleri yurt dışına çıkardığını iddia etti.

Derneğin kurtarma operasyonlarında, genellikle doğu illerinden veya kırsal alanlardan köpekleri toplarken, aktivist, Yurt dışında köpekleri sahiplenecek olan hayvanseverlerin gönderdiği titrasyon ücretlerinin de (yaklaşık 650 euro) bu şekilde cebe indirildiğini öne sürdü.

Ümit Taşdan'ın baba mesleğinin kargo taşımacılığı olduğunu söyleyen aktivist, Taşdan'ın Avrupa'da Renting Cologne adlı bir şirket kurduğunu ve bu şirketin hayvan transferlerinde kullanıldığını ileri sürdü. Şirketin 2020'de 50 bin euro sermayeyle kurulduğu, ardından Andrei Kolompar'a devredildiği ve tekrar Taşdan'a döndüğü belirtildi. Aktivist, bu döngünün sahte sahiplendirmeleri kolaylaştırdığını ifade etti.

Aktivist, bazı hayvanların Taşdan’a ait taşıma şirketine ait kamyonlarla Macaristan, Polonya ve Almanya sınırlarında ormanlara terk edildiğini, bazılarının ise iç organlarına metamfetamin yerleştirilerek uyuşturucu ticareti kullanıldığını iddia etti. Diğer yandan Silivri’deki barınağa periyodik aralıklarla Macaristan’dan bir ekibin geldiği ve köpek dövüşlerinde kullanılmak üzere seçtikleri köpekleri götürdüklerini ileri sürdü. Bu iddiaların derneğin çalışanlarından gelen bilgilerle desteklendiğini söyledi.

BARINAK ARKASINDA GİZLİ HAYVAN MEZARLIĞI

Aktivist, Leben in Note Derneği'nin Silivri'deki barınağın arka tarafında 300'den fazla ölü hayvan cesedi bulunduğunu, bunların tarlalara veya dere kenarlarına gömüldüğünü anlattı. Aktivist, satılmak üzere kurtarılan hayvanların veteriner kliniğine götürülmeden, hijyensiz koşullarda tedavi edildiğini ve yarısının öldüğünü belirtti. Alanın bir yıl önce kurulmasına rağmen 10 bin köpek kurtarıldığının iddia edildiğini, ancak ölümlerin gizlendiğini vurguladı.

Aktivist, ölü hayvanların çöp poşetlerine konularak atıldığını, kokudan şikâyet eden köylülerin isyan ettiğini ifade etti. Ayrıca, Altın Patiler Derneği'nin de benzer bağlantılara sahip olduğunu söyleyen aktivist, derneğin web sitesinde kumar ve kripto para gibi unsurların bulunduğunu, hayvanlar üzerinden şüpheli sistemler kurulduğunu iddia etti.

ALMANYA’DAKİ BARINAKLAR TÜRKİYE’DEN KAÇIRILAN HAYVANLARLA DOLU

Almanya'daki barınakların Türkiye'den kaçırılan hayvanlarla dolu olduğunu iddia eden ismini vermek istemeyen aktivist, sahte evrakların bu sorunu büyüttüğünü dile getirdi.

Türkiye'de 4 bin hayvan derneği olduğunu hatırlatan aktivist, çoğunun denetimsiz çalıştığını ve bağışların suistimal edildiğini eleştirdi. PayPal üzerinden yurt dışı bağışları toplandığını, para trafiğinin takip edilmediğini öne sürdü.