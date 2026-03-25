İklim değişikliğiyle beraber etkisi ve sayısı son senelerde artan seller, yoğun yapılaşmayla birleşip ciddi riskler ortaya çıkarırken, şehir içindeki drenaj sorunları ve betonlaşma, yağışların taşkınlara dönüşmesine sebep oluyor.
İstanbul'da risk altındaki beş ilçe belli oldu: 39 ilçe tek tek incelendi
İstanbul'da sel riskinin en yüksek olduğu beş ilçe belli oldu. Beş ilçe arasında Avrupa Yakası'ndaki noktalar ön plana çıkıyor.
Bu sebeple, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) işbirliğiyle İstanbul için sel riski haritası düzenlendi.
Projenin yürütücüsü Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekçioğlu, iklim değişikliği ve yoğun kentleşme baskısıyla şiddetli yağışlara bağlı sel olaylarının yükselmesi sebebiyle çalışmayı Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu İstanbul'da gerçekleştirdiklerini ifade etti.
İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması başlıklı çalışmada şehrin ilçe ölçeğindeki sel riskleri, Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı bir karar destek algoritmasıyla ve tehlike, maruziyet, kırılganlık unsurlarıyla beraber ele alınarak değerlendirildi.
TÜM İLÇELER İNCELENDİ
Çalışmada riski yükselten faktörlerin yanında bölgedeki uyum kapasitesi gibi riski azaltıcı unsurları da değerlendirdiklerini ifade eden Ekmekcioğlu, şunları söyledi,
"- Tehlike bağlamında yaklaşık 15 farklı göstergeyi, risk bağlamında ise hem kırılganlık hem de maruziyet olarak toplamda yaklaşık 20 göstergeyi ilçe bazlı olarak belirledik.
- Her bir göstergeye ilişkin verileri toplayarak analiz ettik ve İstanbul genelinde sel riskinin mekansal dağılımını ortaya koyduk."
Çalışmaya göre, sel riskinin en fazla olduğu ilçeler şu şekilde sıralandı:
Sel riskinin en az ilçeler ise Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak tespit edildi.
Ekmekcioğlu, Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Sarıyer'in bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası'nda Şile'de sel riskinin görece daha az olduğunu aktardı.
İSTANBUL'DA SEL RİSKİ OLAN İLÇELER SIRALAMASI
Ekmekcioğlu'nun verdiği bilgilere göre, ilçelerin sel riski sıralaması ve risk puanları şöyle:
Sıralama İlçeler Risk Puanı
1 Fatih 0,7750
2 Gaziosmanpaşa 0,7505
3 Bağcılar 0,7340
4 Güngören 0,7305
5 Beyoğlu 0,7211
6 Bahçelievler 0,7109
7 Bayrampaşa 0,7093
8 Zeytinburnu 0,6812
9 Esenler 0,6616
10 Kağıthane 0,6516