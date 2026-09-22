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Kaynak: İHA

Eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından düzenlenen askeri bir operasyonla kaçırılmasının ardından Venezuela'da sular durulmuyor. Ülkedeki yönetim değişikliğinin yansımaları devam ederken, İngiliz Financial Times'tan (FT) çarpıcı bir iddia geldi.

Habere göre; Venezuela'da hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yürütülen görüşmelerde nihai aşamaya gelindi. Bu yeni uzlaşı çerçevesinde, İngiltere'nin 2018 yılından beri dondurduğu yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton Venezuela altını, New York'taki FED kasalarına transferi gerçekleşecek.

ALTINLAR SATILAMAYACAK, SADECE TEMİNAT OLACAK

Yapılan anlaşmanın detaylarına göre, altınların hukuki mülkiyeti yeni Caracas yönetimine geçecek olsa da altınların doğrudan satışı yasak olacak. Rezervler, yalnızca Venezuela'nın uluslararası finans kuruluşlarından alacağı kredilere güvence (teminat) olarak gösterilebilecek. Elde edilecek bu taze finansmanın, geçtiğimiz haziran ayında ülkeyi vuran iki büyük depremin yaralarını sarmak ve kronikleşen yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla kullanılacağı belirtiliyor.

İNGİLTERE 6 YILDIR ALTINLARI VERMİYORDU

Venezuela ile İngiltere arasındaki altın krizi, tartışmalı geçen 2018 devlet başkanlığı seçimlerine dayanıyor. Londra yönetimi, Nicolas Maduro'nun zaferini ve meşruiyetini tanımayarak Venezuela Merkez Bankası'na ait altınları dondurma kararı almıştı. Yıllarca süren İngiliz mahkemelerindeki hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmış; Maduro'nun ocak ayında ABD tarafından kaçırılmasının ardından göreve gelen yeni Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in İngiltere Kralı Charles'a yönelik diplomatik çabaları da rezervlerin kilidini açmaya yetmemişti.

HOLLANDA İSE ALTINLARINI İNGİLTERE'YE ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, Venezuela'nın altınlarını İngiltere'den çıkarmaya hazırlandığı bu dönemde Hollanda farklı bir strateji izlemişti. Hollanda Merkez Bankası, olası kriz anlarında daha hızlı nakde çevrilebileceği ve piyasa likiditesinin yüksek olduğu gerekçesiyle, mart ve ağustos ayları arasında ABD ve Kanada'da bulunan 86 tonluk altın rezervini İngiltere Merkez Bankası'na taşıdığını duyurmuştu.