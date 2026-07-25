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Kaynak: DHA

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Koşuburnu Köyü’nde, yaklaşık 100 hane, domates üretimiyle geçimini sağlıyor.

Köyde sulanabilir arazi bulunmaması sebebiyle, üreticiler, en yakını yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki komşu köylerde bulunan tarlaları kiralıyor. Üreticiler, bu arazilerde Çanakkale domatesi yetiştiriyor.

TARLA KİRALAYIP DOMATES YETİŞTİRİYORLAR!

Koşuburnu köylüleri, komşu köylerdeki sulak arazilerin dönüm kira bedelinin 8 bin ila 10 bin TL arasında değiştiğini belirtirken yaklaşık 2,5 ay boyunca her sabah 10 ila 25 kilometre uzaklıkta kiraladıkları tarlalara araçlarıyla gidip geldiklerini ifade etti.

“KENDİ KÖYÜMÜZDE SU OLMADIĞI İÇİN”

Domates üreticisi Ali Özpek, yaklaşık 25 yıldır domates yetiştirdiğini söyleyerek bölgede hasadın yeni başlamasına rağmen ürünün kilogramının 10 TL'den satıldığını belirtip, "Kendimiz Koşuburnu köyündeniz. Yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyünde domates üretimi yapıyoruz. Kendi köyümüzde su olmadığı için tarlaları kiralıyoruz. Hayırlısıyla hasadımız başladı" ifadelerini kullandı.