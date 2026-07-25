Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şefliğinde gerçekleşen 24 Temmuz Cuma akşamki bölümde, ikinci grupta yer alan yarışmacılar 7. önlüğün sahibi olabilmek için mutfakta kıran kırana bir mücadele verdi.
MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu?
TV8 ekranlarının sevilen gastronomi yarışması MasterChef Türkiye 2026, heyecan dolu ana kadro seçmeleriyle ekran başındakileri kilitlemeye devam ediyor. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya 7. giren yarışmacı kim oldu?Kaynak: Diğer
MUTFAKTA İKİ AŞAMALI ZORLU ZORLU ETAP
Gecenin ilk etabında şefler, yarışmacılardan yöresel lezzetlerimizden yüksük çorbası hazırlamalarını istedi.
Verilen 40 dakikalık sürenin ardından tadım yapan şefler; Nesibe, Demirhan, Betül, Fatmanur, Burçin ve Esra’yı başarılı bularak ikinci tura çıkardı.
Günün ikinci ve final etabında ise ana ürün ciğer oldu. Yarışmacılar ciğer ile yaratıcı tabaklar sunarak ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.
Tadım değerlendirmelerinin ardından finale kalan Nesibe ve Demirhan arasından en başarılı tabağı sunan isim Demirhan oldu.
Böylece Demirhan, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna adını yazdıran 7. yarışmacı unvanını kazandı.
MasterChef ana kadroya giren isimler:
Batuhan
Nilay
Hasan Alp
Şiringül
Enes
Eyyüp Can