Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu?

MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen gastronomi yarışması MasterChef Türkiye 2026, heyecan dolu ana kadro seçmeleriyle ekran başındakileri kilitlemeye devam ediyor. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya 7. giren yarışmacı kim oldu?

Kaynak: Diğer
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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şefliğinde gerçekleşen 24 Temmuz Cuma akşamki bölümde, ikinci grupta yer alan yarışmacılar 7. önlüğün sahibi olabilmek için mutfakta kıran kırana bir mücadele verdi.

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 2

MUTFAKTA İKİ AŞAMALI ZORLU ZORLU ETAP

Gecenin ilk etabında şefler, yarışmacılardan yöresel lezzetlerimizden yüksük çorbası hazırlamalarını istedi.

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 3

Verilen 40 dakikalık sürenin ardından tadım yapan şefler; Nesibe, Demirhan, Betül, Fatmanur, Burçin ve Esra’yı başarılı bularak ikinci tura çıkardı.

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 4

Günün ikinci ve final etabında ise ana ürün ciğer oldu. Yarışmacılar ciğer ile yaratıcı tabaklar sunarak ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 5

Tadım değerlendirmelerinin ardından finale kalan Nesibe ve Demirhan arasından en başarılı tabağı sunan isim Demirhan oldu.

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 6

Böylece Demirhan, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna adını yazdıran 7. yarışmacı unvanını kazandı.

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 7

MasterChef ana kadroya giren isimler:

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 8

Batuhan

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 9

Nilay

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 10

Hasan Alp

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 11

Şiringül

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 12

Enes

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MasterChef'de ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu? - Resim: 13

Eyyüp Can

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