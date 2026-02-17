Dün düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 43,7037’den kapattı.Saat 09.40 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 43,7230’dan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir görünümle 51,8240’tan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 gerileyerek 59,5580’den satılıyor.Dolar endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 97,1 seviyesinde bulunuyor.Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişeler varlık fiyatlarını etkilerken, Asya piyasalarının tatil nedeniyle düşük likidite ortamı sınırlı hareketlere yol açıyor.Japonya’da dün açıklanan zayıf büyüme verilerinin ardından yen üzerindeki baskı, dolar endeksindeki yükselişi destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya’da enflasyon ve Zew endeksleri ile ABD’de New York Fed imalat sanayi endeksi gibi kritik verilerin izleneceğini belirterek, piyasaların bu gündemi yakından takip edeceğini ifade etti.