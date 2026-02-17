Baba (Godfather) filminin efsane oyuncusu Robert Duvall öldü

Dünya sinemasının en önemli yapıtlarından biri olarak gösterilen "Baba" (The Godfather) filminin unutulmaz oyuncusu Robert Duvall, 95 yaşında yaşamını yitirdi.
"Baba" (The Godfather) filmiyle tanınan Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Robert Duvall yaşamını yitirdi.Derleyen: Baran Yalçın
ABD'li aktörün ölüm haberini eşi Luciana Duvall, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği duygusal bir paylaşımla açıkladı.
Luciana Duvall, "Dün sevgili eşime, kıymetli dostuma ve zamanımızın en büyük aktörlerinden birine veda ettik. Bob, sevgi ve huzur içinde, evimizde huzurla hayata gözlerini yumdu" sözlerini sarf etti.
"O, dünya için Akademi Ödüllü bir aktör, bir yönetmen ve bir hikâye anlatıcısıydı” diyen Duvall, “Benim içinse her şeydi. Mesleğine olan tutkusu; karakterlere duyduğu derin sevgiyle, güzel bir yemeğin tadıyla ve dost meclislerindeki o keyifli sohbetleriyle eş değerdi. Bob, üstlendiği sayısız rolün her birinde, karakterlerine ve temsil ettikleri insan ruhunun hakikatine her şeyini verdi” dedi.
BABA FİLMİNİN UNUTULMAZ OYUNCUSU ROBERT DUVALL
5 Ocak 1931 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde dünyaya gelen Robert Duvall, beyazperdeye 1962 yapımı "Bülbülü Öldürmek" filmi ile adım attı.
Çok sayıda filmde rol alan Duvall'ın dünya çapında ismini duyurması ise Mario Puzo'nun romanından uyarlanan "Baba" (The Godfather) filmi ile oldu. Francis Ford Coppola'nın yönettiği filmde Al Pacino, Marlon Brando, Diane Keaton ve James Caan ile beraber rol alan Duvall, Corleone ailesinin avukatı "Tom Hagen" karakterini canlandırmıştı.
Duvall, bu film ile ilk kez "en iyi yardımcı erkek oyuncu" kategorisinde Oscar'a aday oldu. Aynı filmin devamı olan "Baba 2" (The Godfather Part Two) filminde de yine aynı karakteri oynadı.