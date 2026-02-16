Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,48 değer kazancıyla 14.391,13 puana yükseldi.Cuma günü 14.180,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 88,52 puan ve yüzde 0,62’lik artışla 14.269,21 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 210,45 puan ve yüzde 1,48 değer kazanarak 14.391,13 puana ulaştı.Endeks, ilk yarıda en düşük 14.260,89 seviyesini, en yüksek ise 14.433,15 puanını gördü.Sektörel bazda mali endeks yüzde 1,8, sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 yükseliş gösterdi.Önceki kapanışa kıyasla BIST 100’deki hisselerden 91’i değer kazanırken 8’i geriledi, 1’i ise yatay seyretti. En yoğun işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı, ASELSAN ve Koç Holding oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 14 DOLAR



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin bugün valörlü işlemlerinde saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,02, bileşik getirisi ise yüzde 35,75 seviyesinde oluştu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00’te avro/dolar paritesi 1,1870, sterlin/dolar paritesi 1,3640 ve dolar/yen paritesi 153,6 düzeyinde seyrediyor.İstanbul serbest piyasada dolar 43,7160 liradan, avro 51,9030 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 düşüşle 5 bin 14 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 gerileyerek 67 dolardan işlem görüyor.