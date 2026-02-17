Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı: Çok sert satış olacak

Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı: Çok sert satış olacak

Yatırım piyasalarının yakından takip ettiği ekonomist Atilla Yeşilada, altın ve borsa cephesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarında uçuk beklentilerin gerçekçi olmadığını vurgulayan Yeşilada, borsa için uzun vadede iyimser olsa da kısa vadede sert satışlar bekliyor.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Son günlerde altın ve gümüş tarafında yaşanan dalgalanmalar dikkat çekiyor. Borsa tarafında ise yaşanan yükselişler sonrası yatırım araçlarında geleceğe dair sorular merak ediliyor. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada yatırım araçlarında yaşanan duruma karşın değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarının 5.000, 6.000 hatta 8.000 dolara çıkacağı yönündeki öngörüleri gerçekçi bulmayan Yeşilada, merkez bankalarının stratejisine dikkat çekti.

Yeşilada, altın fiyatlarının bu denli yükselmesi durumunda merkez bankalarının ellerindeki rezervleri satacağını belirtti. Yeşilada, fiyatların bu seviyelere çıkmasının mümkün olmadığını da söyledi.

Altın konusundaki temkinli duruşunun aksine, borsa tarafında uzun vadeli bir devrim sürecinden geçildiğini belirten Yeşilada, S&P 500 ve Nasdaq için umutlu olduğunu açıkladı.

Yeşilada, "Sonuçta gerçek bir devrim yaşıyoruz ve bu daima insanlığa bir kazanç sağlamıştır" dedi.

Yeşilada, uzun vadeli iyimserliğine rağmen yatırımcıları önümüzdeki aylar için uyardı.

Yatırımcıların kendi yazdıkları hikayelerin kurbanı olduğunu belirten Yeşilada, “Ama önümüzdeki birkaç ay çok çalkantılı ve muhtemelen satıcılı geçecek” dedi.

