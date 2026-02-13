Dünyanın en büyük kamu yatırım fonlarından biri olan Norges Bank Investment Management (Norveç Varlık Fonu), Türkiye’de birlikte çalıştığı İstanbul Portföy Yönetimi ile yollarını ayırdı. Kararın, şirketin üst düzey yöneticilerinden birine piyasa manipülasyonu gerekçesiyle idari para cezası verilmesinin ardından alındığı öğrenildi.

Yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık varlığı yöneten fonun, İstanbul Portföy ile ilişkisini geçtiğimiz kasım ayında sonlandırdığı belirtildi. Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, İstanbul Portföy Norveç fonu adına yaklaşık 600 milyon dolarlık varlığı yönetiyordu.

Ayrılık kararının, düzenleyici kurumların şirketin yönetici ortaklarından birine iki yerli çimento şirketinin hisselerinde “arz, talep ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim oluşturduğu” gerekçesiyle ceza kesmesinin ardından geldiği ifade edildi. Kaynaklar, yalnızca cezanın değil, söz konusu gelişmenin zamanında bildirilmemesinin de kararda etkili olduğunu aktardı.

Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’de toplam 17,4 milyar Norveç kronu (yaklaşık 1,8 milyar dolar) tutarında yatırımı bulunuyor. İstanbul Portföy bu tutarın yaklaşık 600 milyon dolarlık bölümünü yönetiyordu. Ayrılık sonrası fonun Türkiye’de yeni bir yatırım yöneticisi arayışına girdiği kaydedildi.

Kararın ardından İstanbul Portföy cephesinde milyarlarca liralık fon çıkışı yaşandığı belirtilirken, taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Portföy’ün yönetici ortağı Tufan Deriner’e, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 23 Ekim’de 18,5 milyon lira idari para cezası kesilmişti. Ceza, Batıçim Batı Anadolu Çimento ve Batısöke Söke Çimento hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgiliydi. Söz konusu işlemlerin Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye fonlarıyla bağlantılı olmadığı, ayrıca SPK bülteninde şirket tüzel kişiliğinin yer almadığı belirtildi.

Öte yandan Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye’de yeni bir yatırım yöneticisi arayışına girdiği ifade ediliyor. Aralık ayında bazı Türk varlık yönetim şirketlerinin Norveçli yetkililerle görüşmeye davet edildiği ve sunum yaptığı öğrenildi. Nihai kararın yılın ilk aylarında verilmesi bekleniyor.

Ayrılık kararı İstanbul Portföy’e fon çıkışı olarak yansıdı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, ilişkinin sonlandığı ay şirket yaklaşık 27 milyar lira (617 milyon dolar) net çıkış yaşadı. Bu tutar, o dönemdeki toplam yönetilen varlıkların yüzde 15’inden fazlasına karşılık geldi.