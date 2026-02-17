CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında "depremzedelere boş senet imzatıyorlar diyenler hezeyan içindendir" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert çıktı. Özel, "Burada hezeyan varsa ittifak ortağıyım diyen şahsiyetinizin siyasetinin adıdır." dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

'YARIN ATAŞEHİR'DE OLACAĞIZ'

-Eylemlerimizi büyük bir mücadele ruhuyla geceleğe umutla yaptık. Yarın Ataşehir'de olacağız.

-Pazar günü Akbelanlilerle birlikteydik. Bir yandaşa verilen sözün tutulması için bir yerde milyonlarca zeytin ağacının katledildiği Akbelendeydik. Yandaş kanallarını izleyenler hepimizin vergileriyle maaşların ödendiği köylüğü, çevreciyi duymayan TRT'yi izleyenler 'Akbelende birileri bağırıyor' diyebilir.

'GELİP KANUN ÇIKARDILAR'

-Akbelen insanı direniyor. Sebebi verilen maden ruhsatı ve o ruhsatın genişletilmesi. Geldiler kanun çıkardılar. Bu kanunu Anasaya Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi'nden bu kanunu durdurmasını bekliyoruz.

'BİR GÖZÜ DÖNMÜŞLÜKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

-Erdoğan'ın acelesi var. Buradan da Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. Lütfen elinizi çabuk tutun diyorum. Bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız...

'AKP'NİN ELİNDE İLİÇ'İN KANI VAR'

AKP'nin elinde İliç'in kanı vardır. Murat Kurum deprem bölgesinde millet çadır sırasındayken, çadır sattıranların, buradan bir başarı hikayesi oluşturmaya çalıştığı Murat Kurum bundan da sorumludur.

BAHÇELİ'YE "BOŞ SENET" YANITI

-Bahçeli bugün dediklerine verilecek çok sert yanıtlar var ama bir kelime demeyeceğiz. Alın bunu göstereyim size, boş senete imza atılmadan depremzedelere daire verilmiyor. Burada hezeyan varsa ittifak ortağıyım diyen şahsiyetinizin siyasetinin adıdır. CHP bir şey söylüyorsa Murat Kurum gibi palavradan değil, yürekten söylüyordur.

AYRINTILAR GELİYOR...