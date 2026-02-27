BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 103,25 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 15.483,66 puandan kapandı.Sektör endeksleri arasında teknoloji yüzde 3,08 değer kazanırken; sanayi yüzde 0,32, hizmetler yüzde 1,66 ve mali endeks yüzde 2,06 geriledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si yükselirken 72'si düştü, 1'i ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Astor Enerji oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 238 DOLAR



Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 238 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 400 bin lira seviyesine indi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,35, bileşik getirisi ise yüzde 36,13 olarak gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7693, satışta 43,9447 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 43,7720, satışta 43,9474 liraydı.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1805, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 156,100 düzeyinde bulunuyor.Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 72,7 dolardan işlem görüyor.