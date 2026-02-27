Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimini koruyarak saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,68 puan ve yüzde 0,15 artışla 13.899,21 puana ulaştı.

Dün 13.878,54 puandan kapanan endeks, güne 11,20 puan ve yüzde 0,08 yükselişle 13.889,73 puandan başladı. İlk yarıda en düşük 13.804,31, en yüksek 13.967,19 seviyelerini test etti.Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,40, mali endeks yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,52 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükselirken 32'si geriledi, 8'i ise yatay kaldı. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Astor Enerji ve Akbank oldu.Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 5 bin 176 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 yükselişle 72 dolara ulaştı.

Saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3490, dolar/yen paritesi 156,1 seviyesinde bulunuyor.İstanbul serbest piyasada dolar 43,9600 liradan, avro 51,8990 liradan alıcı buluyor.