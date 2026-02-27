Borsa İstanbul, günü sert düşüşle kapattı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,16 değer kaybederek 13.717,81 puandan işlem gördü.Endeks, günü 160,72 puanlık kayıpla tamamlarken, toplam işlem hacmi 225,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi ise yüzde 3,79 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 4,22 ile iletişim sektörü oldu.Küresel piyasalarda ABD’den gelen makro veriler ve artan jeopolitik riskler etkili olurken, BIST 100 endeksi güne pozitif başlamasına rağmen gün içinde satış baskısıyla negatif kapandı.ABD’de ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 2,9 artışla beklentilerin üzerinde açıklandı.Yurt içinde TÜİK verilerine göre ocak ayı işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,3 puan yükselerek yüzde 8,1 oldu. Genç işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 14,3 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi de ocakta aylık yüzde 7,74, yıllık yüzde 34,07 yükseldi.AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, 3 Mart Salı günü açıklanacak şubat ayı TÜFE’nin aylık yüzde 2,87 artacağını öngörüyor.Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde büyüme, enflasyon, fiyat gelişmeleri raporu ve Hazine nakit dengesi; yurt dışında ise küresel PMI verileri, Avro Bölgesi işsizlik, büyüme ve ÜFE rakamları ile ABD’de ADP istihdam raporu, Bej Kitap ve tarım dışı istihdam verilerinin izleneceğini ifade etti. Teknik olarak BIST 100’de 13.600 ve 13.500 puan destek, 13.800 ile 13.900 puan ise direnç konumunda bulunuyor.