Başak Dizer tasarlıyor, Kıvanç Tatlıtuğ yönetiyor: Tatil değil, milyon dolarlık tadilat

KIVANÇ TATLITUĞ’UN YATIRIMLARI NELER?

Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam gelirleri (özellikle uzun süreli Mavi ve İş Bankası gibi markalar) ve diğer projelerle elde ettiği kazançlarını ağırlıklı olarak gayrimenkul yatırımlarına yönlendiren bir ünlü olarak biliniyor. Serveti çeşitli kaynaklarda 15-18 milyon dolar civarında tahmin ediliyor ve yatırımları genellikle ailesi (özellikle oğlu Kurt Efe) ve gelecek odaklı görünüyor.