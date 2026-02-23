Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı ve tasarımcı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kış mevsiminde Bodrum’daki evlerinde yoğun bir çalışma başlattı. Sosyal medyada erken tatil olarak yorumlanan bu seyahatin gerçek nedeni, villada yürütülen kapsamlı tadilat süreci olduğu anlaşıldı.
Başak Dizer tasarlıyor, Kıvanç Tatlıtuğ yönetiyor: Tatil değil, milyon dolarlık tadilat
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un kışın Bodrum’a gidişi tatil sanıldı ama gerçek bambaşkaydı: Milyon dolarlık villaları baştan aşağı yenileniyor. Tasarım Başak’a emanet, Kıvanç ise süreci yönetiyor. Kış sakinliğinde devam eden tadilatın bitişi merak konusu oldu.
Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre, villanın her noktası elden geçirilirken tasarım detaylarını bizzat Başak Dizer takip ediyor. Dizer’in profesyonel dokunuşlarıyla evin tarzını tamamen değiştirmeyi amaçladığı belirtilirken, Kıvanç Tatlıtuğ’un ise teknik ekip ve ustalarla toplantıları yönettiği ifade ediliyor.
Yoğun iş temposunun yanı sıra Ege’nin kış aylarındaki huzurlu atmosferinden yararlanan çiftin, tadilat bitene kadar Bodrum’da kalmayı sürdüreceği düşünülüyor. Milyon dolarlık bu yatırımın ne zaman tamamlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?
Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana’da doğmuş Türk oyuncu, eski manken ve eski basketbolcudur. Baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından Edirneli’dir.
Çocukluğunda Adana’da yaşayan Tatlıtuğ, babasının kalp rahatsızlığı nedeniyle 1997’de ailesiyle İstanbul’a taşındı. Gençliğinde Ülkerspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerde profesyonel basketbol oynadı ancak sakatlık nedeniyle bu kariyeri bıraktı.
2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World seçilerek modellik kariyerine başladı. Oyunculuğa 2005’te Gümüş dizisindeki Mehmet rolüyle adım attı.
En çok Aşk-ı Memnu’daki Behlül Haznedar karakteriyle tanındı. Diğer önemli yapımları arasında Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma, Yakamoz S-245 ve çeşitli sinema filmleri yer alır.
Birçok ödül kazanmış, Türkiye’nin en tanınmış ve yüksek ücret alan oyuncularından biridir. 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris’te evlendi. Çiftin Kurt Efe adında bir oğulları vardır (2022 doğumlu).
BAŞAK DİZER KİMDİR?
Başak Dizer (evlendikten sonra Başak Dizer Tatlıtuğ), 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk stil danışmanı, moda tasarımcısı ve editörüdür.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Dizer, moda eğitimini Milano’da Istituto Moda di Burgo, İstanbul’da Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı, LaSalle ve Londra’da Central Saint Martins gibi prestijli kurumlarda tamamladı.
Kariyerine moda editörlüğü ve tasarım asistanlığıyla başladı; Vakko, Vakkorama gibi markalarda çalıştı. 2007’de ortağıyla 2Shoppers adlı markayı kurdu. Televizyon dünyasında stil danışmanlığı yaparak tanındı; özellikle Aşk-ı Memnu, Kurt Seyit ve Şura, Medcezir gibi dizilerde önemli katkılar sağladı.
Birçok ünlü ismin (İdil Fırat, Meltem Cumbul, Demet Şener vb.) stil danışmanlığını üstlendi. Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016’da evlendi ve oğulları Kurt Efe’nin annesidir.
Moda sektöründe aktif olarak ROOM Styling Showroom gibi projelerde yer almaya devam ediyor.
KIVANÇ TATLITUĞ’UN YATIRIMLARI NELER?
Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk kariyerinin yanı sıra reklam gelirleri (özellikle uzun süreli Mavi ve İş Bankası gibi markalar) ve diğer projelerle elde ettiği kazançlarını ağırlıklı olarak gayrimenkul yatırımlarına yönlendiren bir ünlü olarak biliniyor. Serveti çeşitli kaynaklarda 15-18 milyon dolar civarında tahmin ediliyor ve yatırımları genellikle ailesi (özellikle oğlu Kurt Efe) ve gelecek odaklı görünüyor.
İşte bilinen başlıca yatırımları:
Bodrum Villası: En bilinen yatırımlarından biri Bodrum'da (Yalıkavak veya Bitez civarı) sahip olduğu lüks villa. 2020'de yaklaşık 12 milyon TL'ye aldığı belirtilen bu mülk, iki katlı ve 7 odalı bir yapı olarak tanımlanıyor.
Çift, villayı zaman zaman yenileme/tadilat çalışmalarıyla gündeme getiriyor (örneğin kış aylarında kapsamlı yenileme). Bodrum'daki mülkleri deniz tutkusuyla da bağdaştırılıyor ve "milyon dolarlık villa" olarak anılıyor.
Diğer gayrimenkul ve arazi yatırımları:
İzmir Dikili'de 15 milyon TL civarında arazi (14 dönümlük olduğu belirtilen bazı haberlerde).
Marmaris, Urla gibi Ege bölgelerinde arsalar ve araziler (örneğin organik tarım potansiyelli 4 dönümlük arazi).
Kırklareli'nde arazi ve ev.
İngiltere'de oğlu Kurt Efe adına 670 bin Sterlin (yaklaşık 30 milyon TL) değerinde ev.
Paris'te (Eyfel Kulesi yakınında) 1 milyon Euro'ya daire (2022 civarı).
Son yıllarda film çekimleri sırasında beğenilen bölgelerde (örneğin Funda Eryiğit ile ortak yatırım iddiaları) 15 milyon TL'lik arazi alımları.
Yat (Deniz Aracı): 2025'te özel siparişle aldığı Mazu 52 HTS model yat, yaklaşık 1.5 milyon Euro (o dönemki kurla 70 milyon TL civarı) değerinde. Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi ve deniz tutkusu olarak nitelendiriliyor.
Diğer Alanlar: Lüks saatler gibi dövize endeksli yatırım araçları (ünlülerin yeni rotası olarak anılıyor).
Gastronomi yatırımı: İngiltere'de aşçılık eğitimi aldıktan sonra İstanbul'da (Göktürk) restoran açma hazırlıkları (2024-2025 haberleri).
Reklam ve marka işbirlikleri (İş Bankası yatırım kampanyaları gibi) gelir kaynağı olsa da, ana odak gayrimenkul ve uzun vadeli varlık birikimi.
Tatlıtuğ'un yatırımları genellikle Ege Bölgesi (Bodrum, Dikili, Marmaris) odaklı ve oğlunun geleceğini güvence altına alma amacıyla yapılıyor. Bazı arazilerinde (örneğin Marmaris) yangın gibi olumsuz olaylar da yaşandı. Servetinin büyük kısmı gayrimenkul ve lüks varlıklara bağlı görünüyor.