Cuma günü yükseliş eğilimli seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 43,8320’den tamamladı.

Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL yatay bir görünümle 43,8360’tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 51,8870’ten, sterlin/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 59,3450’den alıcı buluyor. ABD’de bazı gümrük tarifelerinin Yüksek Mahkeme tarafından yasaya aykırı bulunması, ülkede mali kaygıları tetikledi ve ABD varlıklarına ilgiyi azalttı. Bu gelişme doları diğer para birimleri karşısında zayıflattı. Dolar endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 97,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında tarife krizi derinleşirken, karşılıklı zıt adımların devam edebileceği endişeleri ticaret politikalarındaki öngörülebilirliği daha da azalttı.Jeopolitik cephede ise ABD-İran arasındaki gelişmeler yatırımcıların radarında yer alıyor.Analistler, iki ülke heyetlerinin bu hafta yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini belirterek, görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması durumunda piyasalarda halihazırda yüksek olan risk algısının daha da yükselebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu vurgulayan analistler, yurt dışında ABD’de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının öne çıktığı yoğun bir gündemin izleneceğini kaydetti.