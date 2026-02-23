Yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, saat 13.00 prestijiyle önceki kapanışa kıyasla 143,88 puan ve yüzde 1,03 artışla 14.077,93 seviyesine çıktı.

Toplam işlem hacmi 93,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 oranında geriledi.Sektör endeksleri arasında en güçlü yükselişi yüzde 7,24 ile finansal kiralama faktoring gösterirken, en fazla kaybı holding ve yatırım ortaklıkları yaşadı.

Küresel piyasalar, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkeme tarafından yasaya aykırı bulunması ve ABD-İran geriliminin her an tırmanabileceği endişeleriyle dalgalı bir görünüm sergilerken; yurt içinde BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yaygın alımlarla pozitif tamamladı.

Analistler, günün devamında ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri gibi önemli verilerin izleneceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ile 14.300 seviyelerinin direnç, 14.000 ile 13.900 puanların ise destek olarak öne çıktığını belirtti.