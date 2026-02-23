İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. şubat ayında 26 ilde 2 bin katılımcıyla yaptığı ankette, seçmenlere siyasetçilerin performans değerlendirmelerini sordu.
Son ankette siyasilerin başarı performansları ortaya çıktı: Listede sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin yer aldığı ankette zirvedeki isim belli oldu. Listedeki sürpriz dikkat çekti.Derleyen: Dilek Taşdemir
Gazeteci Aytunç Erkin’in aktardığı bilgilere göre araştırma kapsamında siyasi aktörlerin “başarı düzeyi” 10 puan üzerinden ölçüldü. Elde edilen veriler, kamuoyunun önde gelen siyasetçilere yönelik algısını ve performans değerlendirmesini ortaya koydu.
Listenin başında 5.1 puan ile Mansur Yavaş yer alıyor.
Yavaş’ı 4.9 puan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan izliyor.
23 Mart 2025 tarihi itibariyle tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun puanı 4.5. Tutuklu Başkanın 'başarı performansı' anketinde 3. sırada yer alması dikkat çekti.
Listenin 4. sırasında 4.3 puan ile Özgür Özel var.
Ümit Özdağ ise ankette 3.8 puan ile tekrardan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önüne geçti.