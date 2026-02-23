Yeniçağ Gazetesi
1947 yılından bu yana şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve İbrahim Tatlıses’in filminde de boy gösteren Şanlıurfa'nın ilk ve en köklü firmalarından Urfa Cesur Turizm, 79 yılın ardından faaliyetlerine son verdiği iddia edildi.

Süleyman Çay
İbrahim Tatlıses'in filminde boy gösteren ödüllü ulaşım devi kapandı: Urfa Cesur Turizm İflas mı etti? - Resim: 1

80 yıldır Şanlıurfa'da hizmet veren ilk şehirlerarası yolcu taşıma firması Urfa Cesur, kapandı. İstiklal gazetesinde yer alan iddiaya göre; geçtiğimiz yıl bir başka firmayla birleşerek ayakta kalmaya çalışan firma, 2026 yılının Şubat ayının son günlerinde kapanma kararı aldı.

İbrahim Tatlıses'in filminde boy gösteren ödüllü ulaşım devi kapandı: Urfa Cesur Turizm İflas mı etti? - Resim: 2

Recep Cesur tarafından 1947 yılında kurulan firma, adını kurucusunun soyadından alıyor. Diyarbakır'a sefer ile hizmete başlayan firma, sefer sayısını giderek artırdı. 1964 yılında Recep Cesur'un teyze çocukları olan Halil Eryavuz ve Mehmet İpekçioğlu tarafından devralınan şirket, o dönemde Mercedes fabrikası henüz İstanbul'da açılmamışken Bursa üretimi Anter marka otobüslerle Urfa-İstanbul seferlerini yaptı.

İbrahim Tatlıses'in filminde boy gösteren ödüllü ulaşım devi kapandı: Urfa Cesur Turizm İflas mı etti? - Resim: 3

Mercedes fabrikasının Türkiye'de açılmasının ardından araçlarını Mercedes markasıyla yenileyen firma, bağlılıkları nedeniyle "Mercedes'in Duayenleri" ödülünü aldı.

İbrahim Tatlıses'in filminde boy gösteren ödüllü ulaşım devi kapandı: Urfa Cesur Turizm İflas mı etti? - Resim: 4

Ülke genelinde 55 şubesi ve 25 otobüslük filosu bulunan şirketin yönetim kurulu başkanlığını Mehmet İpekçioğlu'nun oğlu Necdet İpekçioğlu yapıyordu.

İbrahim Tatlıses'in filminde boy gösteren ödüllü ulaşım devi kapandı: Urfa Cesur Turizm İflas mı etti? - Resim: 5

1983 yılında İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın başrolünü oynadığı, bazı bölümleri Şanlıurfa'da çekilen "Günah" filmiyle otobüs firması tanındı. Filmde Topkapı Anadolu Otogarı'ndaki Urfa Cesur yazıhanesi ve otobüsleri kameraya yansıdı.

İbrahim Tatlıses'in filminde boy gösteren ödüllü ulaşım devi kapandı: Urfa Cesur Turizm İflas mı etti? - Resim: 6
