İbrahim Tatlıses'in filminde boy gösteren ödüllü ulaşım devi kapandı: Urfa Cesur Turizm İflas mı etti?

Recep Cesur tarafından 1947 yılında kurulan firma, adını kurucusunun soyadından alıyor. Diyarbakır'a sefer ile hizmete başlayan firma, sefer sayısını giderek artırdı. 1964 yılında Recep Cesur'un teyze çocukları olan Halil Eryavuz ve Mehmet İpekçioğlu tarafından devralınan şirket, o dönemde Mercedes fabrikası henüz İstanbul'da açılmamışken Bursa üretimi Anter marka otobüslerle Urfa-İstanbul seferlerini yaptı.