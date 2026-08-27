Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren piyasaların bugünkü konumları merak ediliyor. Altın cephesi güne yükselişle başlasa da dalgalı seyir devam ediyor. Petrol cephesinde de yükselişler dikkat çekerken, dolar tarafında da tarihi rekorlar dikkat çekti.
Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026)
Piyasalarda akşam saatlerinde sıcak saatler yaşanıyor. Gram altın, akşam saatlerinde gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti. Dolar TL tarihi rekorunu tazelerken, Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam ve gram altındaki güncel rakamlar değişti.Süleyman Çay
Gram altın güne yükseliş ile başlasa da akşam saatlerine kadar yüzde 1,77 kayıp ile karşılayarak 7 bin 58 TL seviyelerine kadar düştü. Ancak 17.00’dan sonra toparlanmalar ile gram altın yüzde 1,21 yükseliş ile 7 bin 143 TL seviyelerine kadar geldi. Anlık olarak günlük olarak yüzde 0,50 yükseliş oranı ile 7 bin 137 TL seviyesinde işlem görüyor.
Kapalıçarşı altın fiyatları da merak ediliyor. Kapalıçarşı gram fiyatları da akşam saatlerinde günlük yüzde 0,45 yükseliş ile 7 bin 134 TL satış fiyatıyla karşımıza çıktı.
GRAM ALTIN (20:08:05):
Alış: 7045.9600
Satış: 7133.1700 (Değişim: 30.76 - %0.43)
Düşük: 7060.48
Yüksek: 7183.13
Kapanış: 7102.41
ÇEYREK ALTIN (20:08:05):
Alış: 11507.0000
Satış: 11637.0000 (Değişim: 50.00 - %0.43)
Düşük: 11519.00
Yüksek: 11719.00
Kapanış: 11587.00
YARIM ALTIN (20:08:03):
Alış: 23050.0000
Satış: 23268.0000 (Değişim: 101.00 - %0.44)
Düşük: 23031.00
Yüksek: 23430.00
Kapanış: 23167.00
TAM ALTIN (20:08:05):
Alış: 45781.0000
Satış: 46364.0000 (Değişim: 200.00 - %0.43)
Düşük: 45892.00
Yüksek: 46689.00
Kapanış: 46164.00
GREMSE ALTIN (20:08:05):
Alış: 114010.0000
Satış: 115519.0000 (Değişim: 498.00 - %0.43)
Düşük: 114342.0000
Yüksek: 116328.0000
Kapanış: 115021.0000
HAS ALTIN (20:08:04):
Alış: 7081.0900
Satış: 7118.6500 (Değişim: 30.42 - %0.43)
Düşük: 7046.39
Yüksek: 7168.79
Kapanış: 7088.23
4 bin 642 dolar seviyelerine kadar yükseliş gösteren ons altın 4 bin 564 dolar seviyelerine kadar geriledi. Dalgalı seyrine devam eden ons altın anlık olarak 4 bin 608 dolara geldi.
Petrol akşam saatlerinde 87,72 dolar seviyelerinde işlem görürken, günlük yükseliş yüzde 1,20 olarak karşımıza çıktı.
Dolar TL ise tarihi seviyeleri test ediyor. 48,13 TL bandına kadar gelen dolar yüzde 0,25 yükseliş ile seyrine devam ediyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.