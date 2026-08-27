Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026)

Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026)

Piyasalarda akşam saatlerinde sıcak saatler yaşanıyor. Gram altın, akşam saatlerinde gelen alımlarla yeniden yükselişe geçti. Dolar TL tarihi rekorunu tazelerken, Kapalıçarşı’da çeyrek, yarım, tam ve gram altındaki güncel rakamlar değişti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 1

Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren piyasaların bugünkü konumları merak ediliyor. Altın cephesi güne yükselişle başlasa da dalgalı seyir devam ediyor. Petrol cephesinde de yükselişler dikkat çekerken, dolar tarafında da tarihi rekorlar dikkat çekti.

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 2

Gram altın güne yükseliş ile başlasa da akşam saatlerine kadar yüzde 1,77 kayıp ile karşılayarak 7 bin 58 TL seviyelerine kadar düştü. Ancak 17.00’dan sonra toparlanmalar ile gram altın yüzde 1,21 yükseliş ile 7 bin 143 TL seviyelerine kadar geldi. Anlık olarak günlük olarak yüzde 0,50 yükseliş oranı ile 7 bin 137 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 3

Kapalıçarşı altın fiyatları da merak ediliyor. Kapalıçarşı gram fiyatları da akşam saatlerinde günlük yüzde 0,45 yükseliş ile 7 bin 134 TL satış fiyatıyla karşımıza çıktı.

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN (20:08:05):

Alış: 7045.9600

Satış: 7133.1700 (Değişim: 30.76 - %0.43)

Düşük: 7060.48

Yüksek: 7183.13

Kapanış: 7102.41

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN (20:08:05):

Alış: 11507.0000

Satış: 11637.0000 (Değişim: 50.00 - %0.43)

Düşük: 11519.00

Yüksek: 11719.00

Kapanış: 11587.00

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN (20:08:03):

Alış: 23050.0000

Satış: 23268.0000 (Değişim: 101.00 - %0.44)

Düşük: 23031.00

Yüksek: 23430.00

Kapanış: 23167.00

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN (20:08:05):

Alış: 45781.0000

Satış: 46364.0000 (Değişim: 200.00 - %0.43)

Düşük: 45892.00

Yüksek: 46689.00

Kapanış: 46164.00

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 8

GREMSE ALTIN (20:08:05):

Alış: 114010.0000

Satış: 115519.0000 (Değişim: 498.00 - %0.43)

Düşük: 114342.0000

Yüksek: 116328.0000

Kapanış: 115021.0000

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 9

HAS ALTIN (20:08:04):

Alış: 7081.0900

Satış: 7118.6500 (Değişim: 30.42 - %0.43)

Düşük: 7046.39

Yüksek: 7168.79

Kapanış: 7088.23

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 10

4 bin 642 dolar seviyelerine kadar yükseliş gösteren ons altın 4 bin 564 dolar seviyelerine kadar geriledi. Dalgalı seyrine devam eden ons altın anlık olarak 4 bin 608 dolara geldi.

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 11

Petrol akşam saatlerinde 87,72 dolar seviyelerinde işlem görürken, günlük yükseliş yüzde 1,20 olarak karşımıza çıktı.

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Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026) - Resim: 12

Dolar TL ise tarihi seviyeleri test ediyor. 48,13 TL bandına kadar gelen dolar yüzde 0,25 yükseliş ile seyrine devam ediyor.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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