Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? (27 Ağustos 2026)

Gram altın güne yükseliş ile başlasa da akşam saatlerine kadar yüzde 1,77 kayıp ile karşılayarak 7 bin 58 TL seviyelerine kadar düştü. Ancak 17.00’dan sonra toparlanmalar ile gram altın yüzde 1,21 yükseliş ile 7 bin 143 TL seviyelerine kadar geldi. Anlık olarak günlük olarak yüzde 0,50 yükseliş oranı ile 7 bin 137 TL seviyesinde işlem görüyor.