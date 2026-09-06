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Kaynak: Haber Merkezi

Yatırımcılar ve vatandaşlar, iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri takip ederken dolar ve Euro kurundaki güncel fiyatları da yakından izliyor. Arama motorlarında “Euro kaç TL?” ve “1 Dolar kaç TL?” gibi sorgular öne çıkıyor.

6 Eylül 2026 Pazar günü itibarıyla döviz piyasasında dolar/TL 48,381 TL alış ve 48,4974 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 56,3586 TL seviyesinde seyrediyor.

6 EYLÜL 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar alış: 48,381 TL

Dolar satış: 48,4974 TL

Euro: 56,3586 TL

Döviz kurlarındaki son durum, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından gün içerisinde yakından takip edilmeye devam ediyor.