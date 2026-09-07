Kaynak: DHA

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ertuğrul Bolat (30) ve kuzeni Hüseyin Bolat (28) ile Mustafa D. (25) ve kardeşi Zafer D. (22) arasında sözlü bir tartışma başladı. Çıkış nedeni henüz netleşmeyen bu gerginlik, kısa sürede tırmanarak bıçakların çekildiği şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında iki kuzen, vücutlarına aldıkları ağır bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla acil olarak çevre hastanelere kaldırılan Ertuğrul ve Hüseyin Bolat, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KARDEŞLER KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın hemen ardından kayıplara karışan şüpheliler Mustafa D. ve Zafer D., Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren zanlılarla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma devam ediyor.