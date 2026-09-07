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Türkiye, 2025 yılında mandalina ihracatında tüm zamanların rekorunu kırdı. Ocak-Kasım döneminde 690 bin ton mandalina ihraç edilerek 615 milyon dolar gelir elde edildi. Yıl sonunda bu rakamın 750-900 milyon dolar bandına yaklaştığı belirtiliyor.

Rusya, Irak ve Ukrayna en büyük alıcılar olurken, Irak’a yapılan satışlarda rekor artış yaşandı.Ancak rekor rakamlar üreticinin yüzünü güldürmedi. Mandalina üreticisi Ömer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyanını dile getirdi:

“2025 Aralık ayından bu yana emekle bakıp büyüttüğümüz mandalinalarımıza müşteri gelmiyor, gelen de fiyat vermiyor. Madem ülkede mal fazlası var, o zaman ihracatı açın, ülkeye döviz girişi olsun.”Üretici, geçmişte narenciye ile borçların ödendiğini hatırlatarak yetkililere seslendi.

“Alışveriş yok, sadece üreticiyi korkutma var” diyen üretici, ihracat planlarının her yıl daha geç açıklandığından da şikayetçi.

Sektör temsilcileri 2025’i “tarihi rekor yılı” olarak nitelendirirken, bahçelerde ürünün alıcı bulamaması ve fiyat baskısı üreticiler arasında tepkiye yol açtı. 2026’nın ilk yarısında da mandalina, turunçgil ihracatında 532 milyon dolarla liderliğini sürdürdü. Rekor ihracat rakamlarına rağmen üreticinin “dalda kalan ürün” isyanı, sektördeki fiyat ve pazarlama sorunlarını yeniden gündeme getirdi.