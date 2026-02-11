BIST 100 endeksi günü 9,22 puan düşüşle 13.787,82 puandan tamamladı. Endeks, güne yüzde 0,49 ve 67,68 puan gerileyerek 13.729,36 puandan başladı.

BIST 30 endeksi aynı dönemde 81,88 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 15.096,75 puana yerleşti.Sektörel bazda teknoloji endeksi yüzde 1,17 ve mali endeks yüzde 0,66 değer kaybederken; hizmetler endeksi yüzde 0,25, sanayi endeksi ise yüzde 0,87 yükseliş gösterdi.BIST 100 kapsamındaki hisselerden 54’ü değer kazandı, 45’i geriledi, 1’i ise değişmedi.

En yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ve Akbank oldu.Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.30 sıralarında 5 bin 45 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul’da standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 5,1 artarak 7 milyon 357 bin liraya yükseldi.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 33,38, bileşik getiri yüzde 36,17 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) doların efektif kurunu alışta 43,5328, satışta 43,7072 lira olarak duyurdu. Bir önceki efektif kur ise alışta 43,5145, satışta 43,6889 lira seviyesindeydi.Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1853, sterlin/dolar paritesi 1,3637 ve dolar/yen paritesi 153,453 düzeyinde bulunuyor.Londra Brent tipi ham petrol varili yüzde 0,9 primle 69,4 dolardan alıcı buluyor.