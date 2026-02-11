Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde sıcaklıklar yükselirken 7 il için de sarı kodlu uyarı yer aldı.
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıklar yükselirken hafta sonunda yurt genelinde yağış bekleniyor. Raporda 7 il için ise sarı kodlu uyarı verildi. İşte bölge bölge hava durumu…
İstanbul bugün 10 dereceyi görürken cuma günü ise 16 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklığın yükselmesi ve nem oranının artmasıyla beraber yurt genelinde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Cuma günü Türkiye geneli yağış var.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Konya, Karaman, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğiden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
7 KENT İÇİN SARO KODLU UYARI
MGM; Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye'yi sarı kodlu uyarı ile uyardı.