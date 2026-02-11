İflas eden Türkiye'nin dev şirketi ile ilgili yeni gelişme: KFC ve Pizza Hut'ın işletmeciliğini bırakmıştı

KFC YENİ BİR SAYFA AÇTI, PIZZA HUT VEDA ETTİ

İflas ve konkordato tartışmaları sürerken KFC, global sahibi Yum! Brands ile yapılan yeni anlaşma ile HD Holding (HD İskender, Pidem) çatısı altına girdi. KFC, Historia AVM’de açtığı ilk şube ile

Türkiye pazarına yeniden girdi. Pizza Hut ise alıcı bulunamadığı için Türkiye pazarına veda etmek zorunda kalmıştı.