İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada; İş Gıda A.Ş., Ishway Gıda Dağıtım ve Pann Stüdyo Reklam Ajansı için iflas süreci yeniden başladı. Mahkeme, İş Gıda kararıyla, daha önce iptal edilen tüm koruma tedbirlerinin yeniden uygulanmasına karar verdi.
İflas eden Türkiye'nin dev şirketi ile ilgili yeni gelişme: KFC ve Pizza Hut'ın işletmeciliğini bırakmıştı
Türkiye'de KFC ve Pizza Hut’ın işletmeciliğini yürüten İş Gıda ve bağlı grup şirketleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yerel mahkemenin verdiği iflas kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Yeni kararla şirket borçlarını yapılandırmak için 3 ay süre elde etti.Derleyen: Dilek Taşdemir
2025 yılında 5 binden fazla çalışanı olan İş Gıda, geçtiğimiz dönemde 7,7 milyar TL’ye yaklaşan borç yükü ve global franchise sözleşmelerinin feshedilmesiyle gündeme gelmişti. Dev grupta, iflas süreciyle birlikte istihdam rakamları gerilemişti.
İstinaf mahkemesinin İş Gıda ile ilgili "iflasın kaldırılması" ilamı, şirketi rahatlattı. Yeni karar ile konkordato komiserleri yeniden göreve başlayacak ve şirketin sunduğu revize projelerin uygulanabilirliği incelenecek. İflasın durdurulduğu 15 Ocak 2026 tarihli üst mahkeme kararı İflas Müdürlüğü’ne de iletildi.
KFC YENİ BİR SAYFA AÇTI, PIZZA HUT VEDA ETTİ
İflas ve konkordato tartışmaları sürerken KFC, global sahibi Yum! Brands ile yapılan yeni anlaşma ile HD Holding (HD İskender, Pidem) çatısı altına girdi. KFC, Historia AVM’de açtığı ilk şube ile
Türkiye pazarına yeniden girdi. Pizza Hut ise alıcı bulunamadığı için Türkiye pazarına veda etmek zorunda kalmıştı.
Mahkeme kararıyla İş Gıda ve grup şirketleri ile ilgili mevcut takipler durdurulacak ve 3 ay herhangi bir icra takibi yapılamayacak.
İş Gıda verilen süre boyunca sunulan 2. revize projenin başarısını kanıtlamaya çalışacak.
İş Gıda ile ilgili davanın bir sonraki duruşması 6 Mayıs 2026'da görülecek. Mahkemeye sunulacak yeni komiser raporları ile iflas eden şirketle ilgili kesin karar verilecek.